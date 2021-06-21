日本正在車站增設月台門等無障礙設施，為視障人士提供便利和保障。不過因疫情影響令鐵路營運商經營艱難，恐怕令設置月台門的計劃受阻。

日本每年發生60至80宗視障人士不慎墮軌意外，造成不少死亡意外。日本國土交通省指，截至上年3月底，日本共9,500個車站中，僅有不足10%的858個車站設有月台門。

一名61歲的男針灸師15年前曾跌落月台，慶幸當時沒有列車進站才能逃過一劫。他形容：「比起疼痛，最先感受到的是被列車撞上的恐懼。」由於他誤聽對面月台列車進站的聲音，以為等候的月台列車已進站，所以才會墮軌。他說：「對視障人士而言，在月台行走時，就像走在一座沒有欄杆的橋上，希望能趕快設置月台門。」

JR東日本公司原計劃在2033年3月底，在330個車站完成安裝月台門。但由於設置月台門花費甚高，加上疫情擴大及JR公司出現5,779億日圓（407億港元）財政赤字，JR東日本負責人說，雖然設置月台門也是公司的優先計劃，但難保在目前經營困難的情況下，計劃不受影響。

日本墮軌意外最高峯發生在2014年的3,673宗，雖然現時有減少的趨勢，但在2019年仍有2,887宗。

中央社

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