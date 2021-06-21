南韓《朝鮮日報》周一引述南韓政府消息人士指，估計來自北韓的黑客去年曾入侵為海軍造船的企業「大宇造船海洋」，且有資料外洩，南韓原子能研究院近期亦被北韓黑客攻擊，據報涉及「非常重要的事」。南韓官員估計，北韓竊取的機密或是用於研究核潛艇。

大宇造船海洋負責為海軍建造所有級別的潛艇，以及多種艦艇和導彈等軍備，2016年亦曾遭北韓黑客入侵，當時據報盜取了3,000噸級潛艇、宙斯盾驅萊艦、蔚山級Batch-II護衞艦、潛射彈道導彈和南韓型垂直發射器等60多項軍備的技術，涉及設計圖、建造技術等約4萬份內部文件。

韓政府宣佈展開調查

消息人士透露，今次大宇造船海洋外洩的資料主要跟3,000噸級潛艇，以及潛風彈道導彈的垂直發射技術有關，由於已非大宇造船海洋首度遭黑客入侵，據報事件引起南韓軍方關注。南韓防衞事業廳承認大宇造船海洋遭黑客入侵，但稱沒有軍事機密外洩，當局仍在調查。原子能研究院被盜的具體資料不明。

北韓領袖金正恩今年1月宣佈開發核潛艇，指其研究及設計已完成，正處於最後審查階段。南韓軍方消息人士稱，北韓有意在潛艇搭載3至4枚潛射導彈，且希望把導彈置於艦體中央，因此尋求盜取南韓3,000噸級潛艇的設計。北韓近年被指大量培訓黑客，用於網絡攻擊及勒索，更有專家形容北韓網絡攻擊的良脅比其核武技術更大。

南韓《朝鮮日報》／韓聯社

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