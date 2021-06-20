法國周日舉行全國地方選舉首輪投票，初步結果顯示，中間偏右共和黨領先，馬琳勒龐（Ｍarine Le Pen）領導的極右政黨「國民聯盟」在關鍵地區表現遜於預期，該黨歸咎投票率低所致。

民調顯示，今次地選選民棄權率達破紀錄的66.5至68.6%。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）指情況堪憂。

選前民意調查顯示，在全國13個地區中，國民聯盟於六個地區領先。不過，IPSOS的票站調查顯示，共和黨全國得票率27.2%，拋離國民聯盟的19.3%，綠黨、社會黨、共和前進黨均為11.2%。

若沒有政黨取得過半數票，所有在首輪得票率達10%的政黨都可以進入下周日的第二輪投票，屆時各政黨就可組成聯盟爭取過半數選票。

這次地選被視為明年總統選舉的前哨戰。一般預料馬琳勒龐會出戰明年總統選舉，成馬克龍爭取連任最大阻力。不過，若周日的投票結果屬實，代表國民聯盟的得票率其實比2015年地選少9個百分點。

2015年地方選舉，國民聯盟前身「國民陣線」（FN）首輪投票走勢凌厲，惟在次輪投票全軍覆沒，但馬琳勒龐當時揚言FN已成主要反對派，勢不可擋。

德新社／法新社／路透社

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