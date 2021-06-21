英國GB News新聞頻道月中啟播，以傾向右翼的立場被視為與「主流媒體」及政治現況有所不同，開台後爭議不斷，有左翼組織遂在網上發起施壓，迫使多個品牌杯葛GB News撤走廣告。當中宜家家居（IKEA）亦有加入抵制行動中，卻被大批網民翻舊賬指控其虛偽，稱公司為了進軍沙地阿拉伯市場，曾在廣告內刪去女性圖像，有歧視女性的舉動。其後IKEA回應指不再杯葛GB News 新聞頻道，會重新考慮投放廣告。

IKEA是上周從GB News新聞頻道撤下廣告的十間廣告商之一，指正調查其廣告為何會出現在GB News上，並強調有保護措施以防止廣告出現在一些與不符合他們「人文價值觀」的平台。

不過，IKEA的言論引起大批網民和消費者抨擊，指IKEA在沙地阿拉伯開展業務，分別在利雅德、吉達和達蘭等城市開設門店；但根據沙地阿拉伯的伊斯蘭教法，同性戀是非法的及可判處死刑，而女性未經男性監護人批准不得申請護照或出國旅行。

大批社會人士公開批評IKEA雙重標準，來自北倫敦的 60 歲企業獵頭韋克斯（Mark Wilkes）在 Twitter 向IKEA說：「我是同性戀，IKEA在沙地阿拉伯有分店；而在當地同性戀是非法的，有人會因同性取向而被殺害。請問這是否符合你的人文價值觀？」利物浦大學政治講師杰弗里博士（David Jeffrey）亦向IKEA說：「在沙地阿拉伯擁有分店，而在當地同性戀會被處以死刑，女性不能自由地生活，這又如何與你的人文價值保持一致？」

有批評者亦翻公司舊賬，指2012年IKEA在沙地發行的商品目錄中，為免沙地消費者感到不快，將圖像中的女性都「PS」移走，宣傳上男人和小朋友仍然存在，最後要就事件道歉。

IKEA發言人在昨晚表示，對於在沙地廣告中刪除女性圖像感到遺憾，表示在事件發生後已修改相關指示。

IKEA上周駁回了暫停在 GB News 投放廣告的決定，稱現在是否與廣播公司投放廣告的決定「為時過早」，而Vodafone 和 MoneySuperMarket 也表示他們不會抵制GB News 頻道。

開台後備受壓力 左翼發起行動促品牌抽廣告

6月13日首播的GB News，啟播前已備受外界抨擊，指它或仿似美國霍士新聞（Fox News）鼓吹仇恨和分化。左翼組織「停止資助仇恨」（Stop Funding Hate）在網上發起活動，要求品牌抽走廣告，以打擊該台的商業收入。GB News節目主持尼爾（Andrew Neil）上周批評發起這些杯葛行動的政治家是「極左攪屎棍和怪人」，指組織是反對自由社會，而那些向他們的要求所「叩頭」的企業，正是被「一心想要審查的偏執狂」所利用「白癡」。

不少加入杯葛行動的企業，都就事件引起「困惑」及激發爭議而致歉。包括Vodafone、IKEA、妮維雅（Nivea）、 Kopparberg酒廠、Grolsch酒廠、公開大學（the Open University）、Octopus Energy、Ovo Energy和LV都抽走GB News廣告，但格價網Moneysupermarket後來發文指：「只是確認Moneysupermarket並沒有杯葛GB News廣告。」IKEA和Vodafone也表示，可能在評估之後重新投放廣告。

英國《每日郵報》／《每日快報》

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