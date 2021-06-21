根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.78億、死亡人數超過386萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,354萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60.1萬。印度確診人數突破2,988萬，死亡人數超過38.6萬。巴西確診人數超過1,792萬，死亡人數突破50.1萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

菲訂購4千萬劑輝瑞疫苗

菲律賓政府已簽署協議，購買4,000萬劑由美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，這是菲律賓到目前為止購買的最大批疫苗。

主管疫苗採購的官員加維斯（Carlito Galvez）說，這批疫苗將在8月開始交貨。

菲律賓上周開始一項計劃，為3,500萬在外工作的人接種疫苗，同時繼續為醫護人員和年長公民等優先群體接種疫苗，希望今年實現群體免疫。

菲律賓目前已接種超過800萬劑疫苗，其中約600萬劑用於第一劑，這表明疫苗接種緩慢，使政府今年有意為多達7,000萬人接種的目標遭到質疑。

連同新訂購的輝瑞疫苗，菲律賓已確定將從5個疫苗製造商取得1.13億劑疫苗，這還包括2,600萬劑中國科興疫苗、1,000萬劑俄羅斯衞星-V（Sputnik V）疫苗、2,000萬劑美國Moderna疫苗和1,700萬劑阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

加維斯說，這項新的安排「將顯著提升我們國家的免疫計劃，使我們能夠在年底前實現群體免疫目標」。

卡塔爾擬限已打針球迷入場睇世界盃

卡塔爾首相哈立德（Sheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abdul Aziz al Thani）周日表示，將只准已接種疫苗的球迷入場觀賞2022世界盃賽事。

明年世界盃決賽周11月21日在卡塔爾揭幕。哈立德說，屆時許多國家可能已為國民接種疫苗。恐防有國家仍未能為所有國民打針，卡塔爾將禁止未打針的人進入球場內。

哈立德說，正與一間公司磋商，冀能提供100萬劑疫苗，為到卡塔爾觀賞世界盃賽事的球迷接種。他說，保障國民健康是首要目標。

國際足協未就哈立德的言論置評。

美聯社／德新社

美延長封鎖加墨陸路邊境一個月

美國國土安全部周日宣佈，接壤加拿大和墨西哥的陸路邊境繼續禁止非必要進出，直至下月21日。

因應疫苗美加邊境自去年3月起封鎖至今。美國政府上周與加墨代表開會，討論放寬邊境限制的條件。

路透社

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