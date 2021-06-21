美國一名男嬰向世界證明，即使被認定沒有生存機會，只要還堅持一口氣，仍可能出現奇蹟。這名嬰兒出生時只有5個月大、不足一磅，好比成年人的手掌大小。他幾度捱過難關，加上得到醫療團隊悉心照料，終於在本月5日滿一歲生日，打破紀錄成為成功生存的最早產嬰兒。

在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）兒童醫院出生的里查德（Richard Scott William Hutchinson），是健力士世界紀錄的「最早產而成功存活嬰兒」。母親貝絲（Beth Hutchinson）因為健康問題在懷孕五個月時早產，里查德出生時的體重只有11.9安士，體型細小得可被父母單手托在掌心。

曾被指生存機會是 0%

多位醫生都認為里查德不可能存活，告訴父母作最壞打算。兒童醫院新生嬰兒科醫生克恩（Dr. Stacy Kern）憶述︰「爸爸哈欽森（Rick Hutchinson）和貝絲在產前諮詢時，已被告知要有心理預備，這麼早產的嬰兒生存機會是 0%。」

但貝絲仍抱有希望︰「我知道里查德出生首數周會很辛苦，但覺得他可捱過去，他會是個倖存者。」

去年因為疫症關係，里查德的父母無法在醫院內陪伴他過夜，其他親友也無法親身探望打氣。根據健力士指，即使家在威斯康辛州，里查德父母每天也來回兩個州分探望，哈欽森曾表示︰「我們保證會在他身邊支持他，我覺得這樣可以幫他捱過去，因為他也會知道，能夠依靠我們。」

留醫逾半年終可出院回家團聚

里查德留醫超過半年，直到去年12月終於可以出院。醫生克恩表示︰「里查德出院那天是個很特別的日子，我記得從嬰兒床上抱起他時，熱淚盈眶……我不能相信這個男孩，就是當天那個瘦弱到我擔心他無法生存的嬰兒，那個曾經只有我手掌大小的嬰兒、皮膚接近半透明，讓我看到他的每條肋骨，每條血管……我不禁緊緊擁抱他，告訴他我有多自豪。」

里查德本月5日與家人慶祝1歲生日，對打破世界紀錄，哈欽森和貝絲表示︰「我們仍感到驚訝，但很高興。我們可以分享他的故事，提高社會對於早產嬰的關注。」

美國有線新聞網絡

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