距離東京奧運開幕尚有五周，各國選手在疫情仍肆虐下陸續抵達日本。非洲烏干達奧運代表團前晚抵達成田機場，其中一名選手在機場檢測時證實確診COVID-19，是首次有入境日本的海外選手染疫。

已打兩針AZ

一行九人的烏干達奧運代表團有拳擊、舉重、游泳項目選手和教練，是第二批抵達日本的海外選手。他們前晚抵達東京成田機場。確診的選手無病徵，已送往指定設施隔離。同團另外無確診的八位成員，昨日凌晨乘專用巴士，前往大阪泉佐野市的選手訓練營。烏干達代表團全部已接種兩劑英國牛津/阿斯利康疫苗，出國前72小時取得核酸檢測陰性證明。烏干達疫情反覆，由過去三周少於100人確診增至1,700人染疫。

東京奧組委正探討允許公眾及奧運相關人士共約二萬人，出席在東京國立競技場舉行的奧運開幕式。當局昨日凌晨為接送運動員和奧運相關人士綵排，共有約150輛大型巴士參與。巴士由奧運村出發，到東京國際展覽中心及國立競技場。綵排有助確定開幕禮當天的通行管制細節，並於本月下旬公佈。政府繼續「谷針」，但露宿者及在網吧生活的人成為政府一大難題，因他們無固定住所，無法透過地方政府向他們派發接種券，而他們亦無法得知接種手續等資訊。

共同社/美聯社