俄羅斯總統普京前日在執政黨大會上宣佈由外長和防長領軍出戰今年9月下議院大選，又指在選前豪花最少1,000億盧布（約106億港元）投放民生和基建；政府昨日再公佈普京計劃下周三舉行公眾對話，被認為是企圖在選前為民望插水的執政黨力挽狂瀾。

當地9月大選將改選下議院杜馬全數450席，被認為是68歲的普京能否在2024年總統大選前鞏固其統治的關鍵。雖然該黨壟斷政壇，但其支持度正在下滑。獨立民調機構利華達中心於4月進行的調查顯示，只有42%選民會投票給該黨。上周五國營民調機構的調查更顯示該黨只有30%選民支持。

梅德韋杰夫缺席

為了挽回民心，普京任命民望較高的外長拉夫羅夫和防長紹伊古率領統一俄羅斯黨出戰大選。不過在黨大會宣佈的出選名單上缺席的有黨主席兼前總統和前總理梅德韋杰夫。他去年缷任總理，並轉任較低調的國安委員會副主席。他在大會上發言指，統一俄羅斯黨應誠實和自信地勝選，「不靠別的」，因為它值得人民信任，「但這（勝選）並非黨的目標，它的目標應該是改善人民生活，不是只為了選票，請記住。」

普京前日在黨大會上宣佈，政府將在基建上投放巨額，包括500億盧布（約53.3億港元）用在公共交通、300億盧布（約32億港元）用作修路、200億盧布（約21億港元）用作清理河道，亦會投放資源在醫療保健，下月起將撥款和以新方式支援家庭。他說：「黨領袖的計劃需要為民服務。我們的任務是要讓俄羅斯家庭生活豐足，增加市民的收入。」

月尾與公眾對話

政府昨日又公佈本月30日將舉辦公眾對話大會，市民可透過電話和網上向節目遞交問題，問答環節將由數個電視台和電台轉播。

另外，俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）昨日返回美國，受訪說：「基於兩國總統的會面結果，我信賴與美國同事進行具建設性的工作，打造對等和務實的關係」，又指「感覺樂觀」和「有很多工作要做」。

美俄關係自拜登上台後指控俄方干預美國大選後變得緊張，在拜登形容普京為「殺人兇手」後，普京3月罕有召回安東諾夫，美國駐俄大使蘇利文翌月亦返國。兩國此後互相制裁和驅逐外交人員。蘇利文在大使館發言人的推文中被引述指他「在峯會後希望盡快返回莫斯科」。

德新社/美聯社/法新社/路透社/俄羅斯《莫斯科時報》/塔斯社