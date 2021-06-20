【疫情嚴峻】

巴西COVID-19死亡人數前日突破50萬，驚心的數字僅少過美國病歿人數。當地上月放寬防疫，第三波疫情即撲至，民眾驚怒交集，全國26州的43個城市與首都巴西利亞，有成千上萬人走上街頭，抗議總統博爾索納羅抗疫不力，質疑戴口罩作用，又遲遲不洽購疫苗。有民眾把大量死亡歸咎於他，斥是「種族滅絕」。

巴西衞生部門公佈，該國染疫死亡人數到前日已達500,800人，公佈前的24小時內有2,301人死亡；累計確診個案逾1,788萬宗，過去一周日均增確診個案逾7萬宗，數字超越印度成為全球最高。過去一星期巴西每日都有逾2,000人病歿，亦是第二波疫情後的新高。

上周每日平均7萬例

巴西在今年頭四個月經歷了第二波疫情，其間有逾30萬宗死亡個案，死亡率超高，但全國嚴格防疫一見效，5月初就急急撤限制，專家都促三思。如今大城市生活卻已幾近完全復常，餐廳商店都開門營業。

有專家警告說，隨着南半球入冬，新的變種病毒株流傳，即使加強谷針，死亡數字亦會持續攀升。巴西人口2.12億，目前只有11%人完成疫苗接種，打了第一針的亦只有29%。專家指疫苗接種進度慢，以及政府拒絕支持社交距離措施，將令第三波疫情嚴峻。

「可能要在70萬甚至80萬人病歿後，我們才能看到群體接種疫苗形成防護作用。」巴西監管食品藥物的衞生監管局前局長貝西納說：「新變種病毒株來臨，還有印度（Delta）變種將會讓我們大吃一驚。」

50萬人病歿已令許多巴西人既驚又怒。巴西傳媒指民眾前日連續第二天上街，大家打鼓喊口號，並高舉「博爾索納羅滾蛋」、「50萬個理由攆他走」等標語牌。

推崇無科學根據偏方

許多人憤怒指摘政府不作為猶如屠殺民眾。在巴西利亞集會的36歲女子說：「我們要抗議搞種族滅絕的博爾索納羅政府，沒有買疫苗 ，過去一年沒有任何措施照顧民眾。」美國輝瑞藥廠早前披露，早在去年8月已聯絡巴西政府兜售疫苗，但到11月都未獲回應。巴西今年1月中才展開接種計劃，採用的是阿斯利康（AZ）與科興兩款疫苗。國會參議院特別委員會近期已開始調查政府抗疫措施，重點正是不洽購疫苗卻推崇各種無科學根據的偏方。

號召今次集會的單位事前預告會是最大規模，但路透社指，跟5月底上次反政府示威相比，前日巴西利亞和第二大城市里約熱內盧集會人數顯然有不及。最大城市聖保羅前日有群眾拉開長達一個街區的巨型橫幅，上面有「生命，麵包，疫苗，教育」的大字，堵住市中心主要路口。

巴西國內對於博爾索納羅這個民粹總統的看法一直兩極。不過最新民調顯示，任期明年屆滿的博爾索納羅，支持率跌至新低，僅24%民眾認同政府表現好；若立即舉行大選，左派前總統盧拉可勝。

路透社/法新社/美聯社

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