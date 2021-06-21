英國傳媒近日引述消息指，皇儲查理斯有意在登基後精簡皇室架構，並已向哈里王子夫婦表明，二人的子女不會有王子及公主頭銜。不過皇室專家指出按照現行機制，哈里的子女在查理斯繼位後可自動成為王子公主，查理斯亦不願為剝奪二人頭銜而賠上民望，相信他們仍可至成年時，才自行決定是否放棄頭銜。

哈里子女可自動取得身份

現時《英皇制誥》規定，君主的子女、孫子孫女，以及威爾斯親王的嫡長孫可獲王子公主頭銜，女皇2012年又修改規則，容許威爾斯親王長子的所有子女，自動成為王子公主。這意味儘管哈里和梅根的一對子女阿奇和莉莉貝特目前不是王子公主，但只要查理斯繼位，二人便可按機制變成王子公主。

《每日郵報》日前引述消息指，查理斯在哈里梅根拍攝奧花雲費專訪前，向二人表明阿奇永遠不會成為王子，形容他繼位後會馬上修例，令阿奇無法當上王子。不過皇室專家表示這說法並不正確，因為現行機制的王子公主是可自動取得身份，故只要查理斯無法說服女皇在任內修例，便無法阻止阿奇和莉莉貝特成為王子公主。

查理斯盼卡米拉封后 拒冒失民心風險

皇室傳記作家萊西（Robert Lacey）指出，女皇和顧問曾討論哈里子女的頭銜問題，決定在她有生之年也不會修改相關規則，儘管查理斯繼位後理論上有權褫奪阿奇和莉莉貝特的頭銜，但對他而言，設法讓卡米拉成為皇后會是更重要的事情，相信查理斯不會冒支持度下跌的風險，取消哈里子女的王子公主身份。

現時多名本應擁有王子公主資格的皇室成員並未使用王子公主頭銜，其中安妮公主在子女出生時，已決定不讓他們取得王子公主頭銜，愛德華王子則暫時不讓子女獲封為王子公主，讓他們在18歲時才自行決定是否取得頭銜。

梅根早前在奧花雲費的專訪中，控訴兒子阿奇出生後沒有王子頭銜，又指皇室成員曾討論「寶寶的膚色有多深」。萊西坦言女皇任內無法讓白金漢宮的變得更種族多元，儘管女皇可能認為沒證據證明皇室存在種族歧視，但當梅根入門時目睹所有皇室高級侍從都是白人，難免讓她感覺不佳。皇室消息又透露，白金漢宮仍在調查梅根涉嫌欺凌皇室職員的指控。

英國《泰晤士報》

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