挪威足球圈周日否決抵制明年卡塔爾世界盃。

挪威足總周日召開特別大會，結果以121人贊成對368票反對，否決抵制世界盃的動議。換言之，如果挪威能夠身晉決賽周，球隊會如期出戰。挪威足總主席（Terje Svendsen）表示，抵制賽事並非促進卡塔爾改變的最適當方式。

投票前，支持抵制明年世界盃的球迷組織「全國支持者同盟」（National Supporters Alliance），發言人說：「2022年世界盃『不幸要在墳場上舉行』。」

表決結果足以影響挪威國家隊及炙手可熱的國腳夏蘭特（Erling Braut Haaland）會否繼續參與世界盃外圍賽。

英國《衞報》早前報道，卡塔爾2010年贏得明年世界盃主辦權後大興土木，興建新機場、道路、公共交通設施及酒店等，但罔顧外勞安全，多達6,500名來自印度、巴基斯坦、尼泊爾等五個亞洲國家的外勞因工死亡。

挪威頂級球於是提出抵制明年世界盃。挪威甲組球隊特林素足球會（Tromso IL）2月表示：「不能再坐看人命以足球之名犧牲。」3月一輪世界盃歐洲區外圍賽，挪威、德國等隊伍呼籲卡塔爾尊重人權。挪威作客直布羅陀時，所有球員賽前唱國歌及練波期間，穿上特製T恤向國際足協（FIFA）施壓，希望FIFA會更關注卡塔爾的人權問題。

德新社／法新社

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