Victoria’s Secret宣佈聘請一系列新代言人宣傳品牌，包括美國女足球員拉皮諾（Megan Rapinoe）和印度女星卓芭拉（Priyanka Chopra Jonas），並將重新設計時裝表演，為品牌塑造全新形象。

拉皮諾和卓芭拉將成為「The VS Collective」一分子，與其他代言人一同參與品牌的商業合作及公益活動。「The VS Collective」亦為Victoria’s Secret與母公司L Brands脫離準備的重要改變。

拉皮諾本身也是LGBT議題的活躍分子，過去多次批評Victoria’s Secret形象父權，充斥性別歧視，而且品牌衣着並非單純設計性感，而是以滿足男性角度和慾望為出發點。她更指這是「僅以年輕女性為受眾」，傳達出的訊息「有害」。

「The VS Collective」成員亦包括巴西跨性別模特兒桑帕約（Valentina Sampaio），她為Victoria’s Secret首名公開跨性別身份的模特兒，以及大碼模特兒埃爾塞瑟（Paloma Elsesser）。

Victoria’s Secret行政總裁華特斯（Martin Waters）指「此刻」他不認為「天使」模特兒「符合文化潮流標準」。

Victoria’s Secret的時裝騷一直都是品牌賣點，身材高挑豐滿的超級模特兒化身「天使」，穿着內衣，戴上羽毛和寶石裝飾走上天橋。Victoria’s Secret最近一次時裝騷要數到2018年，當年觀看人數跌至330萬。2019年的時裝騷就因文化潮流不再強調過份性感的形象而取消。

英國廣播公司

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