蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

Victoria’s Secret冀洗底救亡 聘女足球員和印度女星代言

1小時前

Victoria’s Secret宣佈聘請一系列新代言人宣傳品牌，包括美國女足球員拉皮諾（Megan Rapinoe）和印度女星卓芭拉（Priyanka Chopra Jonas），並將重新設計時裝表演，為品牌塑造全新形象。

拉皮諾和卓芭拉將成為「The VS Collective」一分子，與其他代言人一同參與品牌的商業合作及公益活動。「The VS Collective」亦為Victoria’s Secret與母公司L Brands脫離準備的重要改變。

拉皮諾本身也是LGBT議題的活躍分子，過去多次批評Victoria’s Secret形象父權，充斥性別歧視，而且品牌衣着並非單純設計性感，而是以滿足男性角度和慾望為出發點。她更指這是「僅以年輕女性為受眾」，傳達出的訊息「有害」。

「The VS Collective」成員亦包括巴西跨性別模特兒桑帕約（Valentina Sampaio），她為Victoria’s Secret首名公開跨性別身份的模特兒，以及大碼模特兒埃爾塞瑟（Paloma Elsesser）。

Victoria’s Secret行政總裁華特斯（Martin Waters）指「此刻」他不認為「天使」模特兒「符合文化潮流標準」。

Victoria’s Secret的時裝騷一直都是品牌賣點，身材高挑豐滿的超級模特兒化身「天使」，穿着內衣，戴上羽毛和寶石裝飾走上天橋。Victoria’s Secret最近一次時裝騷要數到2018年，當年觀看人數跌至330萬。2019年的時裝騷就因文化潮流不再強調過份性感的形象而取消。

英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner