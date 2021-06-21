南非一名牧羊人本月12在一處偏遠鄉村野外發現一顆閃亮石頭，民眾以為當地有鑽石礦，引發淘金熱。南非官員周日表示，石頭其實只是石英。

牧羊人發現石頭後，在口耳相傳下，南非各地民眾湧向東部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）的克瓦拉地村（KwaHlathi），而當地村民早已開始大舉挖崛，數以千計夢想發財的淘金客都拿着鋤頭和鏟子大力挖崛，卻沒挖到朝思暮想的鑽石，而挖出的石塊若有任何價值，也只是相對低廉的石英。

負責經濟發展與觀光的省會官員皮萊（Ravi Pillay）在傳媒簡報會中表示，實際走訪當地後，估計約有3000人前往淘金。淘金客將採出的樣本送去檢驗，結果顯示，在這個地區挖出的石頭並非人們心中所想的鑽石，不過是石英。他說，這些石英的價值尚未建立，但必須一提的是，若有任何價值，和鑽石相比也是非常低廉。

皮萊說，前往淘金的民眾如今雖已減至不到500人，卻已對當地帶來明顯傷害。在這個面積約50公頃的地區，到處是深達1公尺的坑洞，牛隻陷入危險。官員在會中表示，當地居民也擔心大批人潮湧入引發許多問題，特別是道路交通及飲用水問題。

他說，還有些人留在當地繼續挖崛，除了破壞環境，也可能有散佈病毒的風險，當局敦促他們離開，如有必要，也將強制執法驅離。

法新社／中央社

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