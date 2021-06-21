日本東京奧運即將於7月23日開幕，日本政府、東京奧組委等五方代表周一正式決定，東京奧運觀眾人數上限為場館容納人數的50%，並且最多1萬人。

東奧5方會談出席人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京都知事小池百合子、日本東京奧運大臣丸川珠代、東奧委員會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）等。會上同時確認，考慮日本政府措施應對為基本，發佈緊急事態宣言等情況下會實施閉門作賽。

有關決定與疫情應對顧問尾身茂的建議相左，尾身茂上周在建議書中指出，假如東京奧運閉門作賽，感染風險將是最低，若場館仍然開門，則應收緊防疫限制，包括下調人數上限，並限制只准居於場館一帶的居民入場，公眾場所的打氣活動應停止舉行。假如整體疫情有擴大迹象，政府應果斷實施包括緊急事態在內的措施，奧組委亦應考慮是否立刻改為閉門作賽。

日本幾個月前已決定禁止來自國外的粉絲，官員說，當地粉絲也將受到嚴格的規定，他們不可歡呼、也必須戴口罩，觀賽後直接回家。目前日本居民擁有360萬至370萬張門票掌。

共同社／中央社／美聯社

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