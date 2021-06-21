美國保護記者委員會（CPJ）周一宣佈，向壹傳媒創辦人黎智英頒發2021年度「伊菲爾新聞自由獎」（Gwen Ifill Press Freedom Award）。CPJ主席卡羅爾（Kathleen Carroll）形容黎智英是「新聞自由戰士」，即使受盡千方百計的打擊，仍然極力爭取《蘋果》自由出版的權利。

CPJ介紹黎智英時指，黎在1989年六四事件後創立《壹周刊》和壹傳媒，介紹文指：「由於黎的批評性評論，中國開始強迫其零售服裝業務在中國的分店要關門」。黎智英1995年再創立《蘋果日報》。

CPJ期望黎智英有天能親身領獎

黎至今仍被還柙，CPJ形容黎智英「在中國共產黨收緊控制香港之際，成為了奮力維持新聞自由的代表」，又提及香港警方上周再搜查《蘋果》大樓，拘捕管理層及新聞工作者共5人。CPJ亦指期望有天黎智英可以親身領獎。

CPJ亦向另外四人頒發「國際新聞自由獎」（International Press Freedom Awards），4名得獎者分別來自白羅斯、危地馬拉、莫桑比克和緬甸，其中緬甸的得獎者為當地獨立傳媒「緬甸民主之聲」（DVB）總編輯艾錢奈（Aye Chan Naing），該台早前有多名記者被捕，部份記者其後一度逃亡至泰國但被指非法入境，隨後再前往第三國流亡。

頒獎典禮將在11月18日舉行。

美國保護記者委員會/美國《華爾街日報》/緬甸The Irrawaddy網站

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