屋漏兼逢連夜雨，巴西人除了要面對疫情，還遇上當地91年來最嚴重旱情，數以百萬計人面臨食水短缺和斷電威脅，打擊當地為疫後重建經濟的努力。

旱情以聖保羅州和南馬托格羅素州兩個農業中心最嚴峻，去年11月至今年3月的雨季降雨量創20年來最低。負責給聖保羅市750萬居民供水的康達雷拉（Cantareira）儲水系統（圖），今年水位已跌至其總儲水量的十分一。

料引發全球通脹

有聖保羅市東部居民表示，「之前我們間中都會斷水，一般都在晚上，但上周四我們全日都沒有水」。巴西極依賴水力發電，當地電費近日已飆升。

更甚是，巴西農業佔國內生產總值（GDP）約30%。巴西利亞大學生態學教授岡卡爾維斯指旱情將對農業造成毀滅性打擊，預期巴西旱情會引發全球通脹和商品價格上升。有專家指，旱情加上過去數月亞馬遜雨林非法伐木增加，或會令今年7月開始的火災季情災情更嚴峻。巴西國家自然災害監察及預警中心的生物學家安德森說：「我們面對的是一場完美風暴。我們身處的情況令火勢更難控制。」

巴西國家氣象系統早在5月已警告五個州，包括聖保羅、南馬托格羅素、米納斯吉拉斯、戈亞斯和巴拉那，在今年6月至9月會出現嚴重旱情。當時總統博爾索納羅都指國家面對嚴重問題，「我們正經歷史上最嚴重的供水危機。這將會令我們很頭痛」。

美國《紐約時報》