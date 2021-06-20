熱帶低氣壓「克勞德特」（Claudette）席捲美國東南部，造成阿拉巴馬州12人死亡，並引發洪水及龍捲風，摧毀數十間屋。

阿拉巴馬州北部和喬治亞州大部份地區因暴雨成災。「克勞德特」為密西西比州墨西哥灣沿岸帶來30毫米雨量。天雨路滑，阿拉巴馬州蒙哥馬利以南55公里65號州際公路周六有15車相撞，當中一部客貨車着火，車上8名4至17歲兒童和少年死亡。他們屬於一個收容被虐待和被疏忽照顧兒童的青年牧場，駕車的牧場主任被途人及時救出。意外中另一部SUV上一名29歲男子及其9月大女兒亦喪生。阿拉巴馬州巴特勒郡（Butler County）法醫加洛克（Wayne Garlock）表示，事故是因為有汽車跣胎所致。

在阿拉巴馬州西部塔斯卡盧薩（Tuscaloosa），有大樹倒下壓中一間屋，一名24歲男子和一名3歲男童死亡。

氣象預報員說，北卡羅來納州從小河灣（Little River Inlet）至外灘群島（Outer Banks Islands）的達克鎮（Duck），南卡羅來納州的南桑蒂河（South Santee River）至小河灣，都發佈了熱帶風暴的警報。

克勞德特最高風速接近每小時48公里。美國國家颶風中心（National Hurricane Center）預測，克勞德特周一橫過北卡州出大西洋前，仍會再增強為熱帶風暴。

美聯社

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