英國塗鴉藝術家Banksy因堅持匿名，再失去兩項作品的商標，令他累計已失去4幅作品的商標。專家認為，Banksy不再可以保障作品的版權。

Banksy去年失去著名作品「掟花人」（Flower Thrower）的版權，上月又失去「現在笑吧」（Laugh Now）的商標，今次輪到作品「雷達老鼠」（Radar Rat）和「撐傘女童」（Girl with an Umbrella）。今次兩幅作品是Banksy在3年前申請商標，前者2004年繪於倫敦一幅牆上，被視為Banksy最出名和最具代表性的作品；後者則在2008年於美國新奧爾良創作。

曾稱「版權是給失敗者」

英國賀卡公司Full Colour Black以他創作時當它是藝術品、不想把它商品化為由挑戰。歐盟知識產權局宣佈裁決，並警告Banksy一直選擇保持匿名，意味着他不能確保其作品版權，但就重覆嘗試保障商標權益。法官認為，Banksy只是假裝想交易其作品，但他也曾經宣稱「版權是給失敗者的」，要求其他人「複製、借取、盜用和修改」他的作品。

法官亦指出，Banksy於2019年10月開店「出售」作品時，他表明這間店「只為滿足商標類別」的要求而開，而不開放予公眾。法官作結時指出，「Banksy試圖使用這個標誌，只是為了表明他有使用它的意圖，但不幸是，他自己及其法律代表的話破壞了這番努力」。

英國《星期日電訊報》

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