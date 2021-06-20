英國BNO簽證今年1月31日開放申請，英國《泰晤士報》訪問數名移英港人，他們同樣因為香港政局及社會狀況而選擇離港，但在英開展新生活亦非事事順利，例如在疫情下求職困難，想租屋也遇到不少麻煩等。

37歲的Aragorn現居倫敦東部，他透露過去在香港目睹示威場面，令他決定要離開香港，「我們親眼目睹警方向示威者發射橡膠子彈……於是我開始告訴旁人：我們要準備走了」。

他受訪時要求不要披露身份，「我沒有計劃在可見將來返回香港，但我擔心香港警方或國安人員會因此針對我。我（擔心）在英國被這裡的中國人認出，令我面臨人身風險及影響工作機會」。

Aragorn在香港時曾任職地產代理及非政府組織（NGO），他以往曾考慮移民日本、台灣或澳洲，但在英國去年宣佈推出BNO簽證後，他決定選擇英國。他說：「有人告訴我倫敦很冷，所以我沒有帶夏天衣服，但我去年9月下機當日是攝氏25度，所以我要買夏季用品。」

疫情下求職困難重重

Aragorn表示，在英開設銀行戶口及註冊當地家庭醫生等事情很簡單，但在求職方面就困難重重，他說：「我集中找寫字樓工作但都不行，我試過找地產經紀工作，因為我在香港有相關經驗，但之後便是第二次封城。我也嘗試找侍應或珍珠奶茶店的工作。」

他曾找到店舖助理的工作並開始培訓，但店舖之後因為封城而關閉。其後找到地產經紀工作又未能維持下去，他現在要面試其他工作。Aragorn形容大部份支援都是來自社交網及應用程式上的其他香港人，「我感覺自己一個人……我看不到英國政府有任何協助」。

不過，英國國務大臣格林哈爾男爵（Lord Greenhalgh）本月初宣佈，支援BNO港人迎新中心將於7月運作，或可幫助港人適應當地生活。

港人律師擔心女兒未來

《泰晤士報》又訪問了一名50多歲的港人律師，他因擔心其11歲女兒的未來，於是決定移民英國，同樣要求匿名受訪。他妻子及女兒去年透過申請「Leave Outside the Rules」（LOTR）先行出發，自己則留後結束香港的事業。他說：「只要我妻子及女兒登上英國的班機，我就感到鬆一口氣。這就是香港最新國安法帶來的恐懼，我不想我孩子被洗腦。」

英國宣佈BNO簽證計劃後時日尚短，社會配套仍有不少改善空間。這名港人律師便提到在租屋上遇到的挑戰，「在英國租地方不是那麼直接，業主必須經過『租賃權』程序，這可能會很麻煩，因為大部份人並不真正了解這種新簽證。」他續稱：「她們（妻女）在冬天到達，是很令人沮喪的季節，天氣又冷又濕，與香港亞熱帶天氣完全不同。」

雖然並非事事順利，但他女兒已很快適應英國生活，家人已在薩里定居了六個月。他在3月申請了BNO簽證並正等待批准，他希望可在7月前與家人團聚，並考取律師資格轉換考試。他又稱：「我的孩子適應上沒有問題，她喜愛（英國）的校園生活，她認識了很多朋友和做很多運動……熱衷發掘新事物。」

被問到會否希望有朝一天返港，他說：「（這）只是我一廂情願，當我們做出決定時，我們想：『這是永遠的，沒有回頭路。我們必須全心全意投入英國生活。』」

缺信貸紀錄令租屋較繁複

23歲護理系學生去年11月拿着兩件行李便前往英國，其50多歲的父母緊接在2月到達，現時一家人住在一起。她形容「香港對年輕人來說已不安全。警察要我們停下檢查身份證及袋子，我們只是在街上行走」。

在英國租屋需要通過信貸記錄，她說缺乏信貸記錄是普遍移英港人遇到的難題，而部份業主甚至連預繳一整年租金也不接受。她正在修讀英語課程並申請大學的護理系學位。她說：「他們（父母）擔心我的未來，所以決定一起來英國，他們的鄰居很友善，他們去了一些公園，說空氣真的很好很清新：比香港好。」

英國《泰晤士報》

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