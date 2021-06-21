法國地區選舉首輪投票前天結束，極右領袖馬林勒龐領導的國民聯盟大熱倒灶。總統馬克龍所屬的共和前進黨，得票率亦僅得11%。中間偏右的共和黨卻得票最高，或能在來年大選挑戰馬克龍，亦反映馬克龍分化該黨，將自己塑造成對抗極右的唯一代表大計脫軌。

今次地方選舉選出全國13個大區議會、96個省議會及一個海外地區的議席。由於首輪投票各地暫未有政黨取得過半數選票，得票率逾10%的政黨可進入周日的第二輪投票，各政黨可組成聯盟爭取過半數選票。

馬林勒龐政黨大熱倒灶

綜合當地多間民調機構，共和黨成功在七個大區領先，全國得票率介乎27%至29%。得票率第二高的國民聯盟，料介乎18%至19%。排第三為社會黨、第四為綠黨、第五為共和前進黨，最後為極左翼的「不屈法國」。

選前調查認為國民聯盟可拿下六個大區，首輪投票結果大失所望，只能在東南部的普羅旺斯阿爾卑斯蔚藍海岸大區領先。不過，由於該黨從未取得大區控制權，令選民對於其管治方式有所質疑，取得一區已能成為馬林勒龐來年參選總統的重大啟示。

馬林勒龐歸咎選舉失利於投票率低，形容此為「扭曲國家選舉現實的公民災難，並為現時的政治力量製造具誤導性的願景」。她呼籲選民如果想改變國家，應出來投票。副主席巴爾代拉則指，選舉是兩輪制，民眾仍有另一個機會表達意願。不過，由於該黨沒有聯盟，料難以在第二輪獲勝，將是共和黨與社會黨之爭。

馬克龍四年前創立共和前進黨，今次首次參加地方選舉，由於該黨未在各地區扎根，即使派出五名內閣成員參選，得票率為約11%，僅夠參加第二輪選舉的門檻，該黨發言人形容被民主「摑了一巴」。

年輕人缺席率逾八成

當地機構估算，投票缺席率介乎66.1%至86.6%，為1958年以來最高，其中年輕人的缺席率最高，逾80%。法國公眾意見機構（Ifop）行政總裁達比形容，第一大黨為「棄票黨」。

投票率低迷，或因防疫措施實施下令競選造勢活動大減。巴黎政治學院政治生活研究中心（Cevipof）則指，近年投票率已一直下降，從2017年的地方及總統選舉已反映出來。

雖然外界視地方選舉是為來年大選的風向標，但不少選民都表示，他們投票時主要考慮政黨在地區事務的表現，而不會考慮其全國政策方針。Ifop亦指，部份選民沒有在今次選舉投票，是因為他們對地方議題無感。

路透社/法新社/德新社/英國《衞報》/美國《華盛頓郵報》