澳洲是港人工作假期和移民的熱門國家，當局去年8月更延長港人持學生或臨時工作簽證的居留期限至5年，5年後便可申請永久居留。近期澳洲封關導致「勞工荒」的問題逐步浮現，昆士蘭政府甚至推出「利誘」政策，派錢招攬人才。有移問顧問表示，港人的語言能力及教育水平高，對澳洲不少行業來說也吸引。

澳洲4月展開與新西蘭的旅遊氣泡，加快重啟經濟步伐，但因防疫緣故，背包客和國際留學生仍無法入境。疫情爆發前，澳洲每月可吸引多達110萬名短期旅客，目前劇減至約8,000人，很多行業尤以餐飲、零售等與旅遊相關的行業，因缺少了短期勞工而陷「勞工荒」，大量職位懸空。

政府統計比起疫情初期，目前全國工作空缺增加近30%，今年4月份的失業率跌至5.5%。政府已停止向企業提供薪金補貼，並預計明年才達到充份就業的目標。

除了旅遊業，不少工種同樣出現「勞工荒」。維珍澳洲航空（Virgin Australia）近日每星期增加逾700班航機，宣佈有意增聘數百人，西澳數間採礦公司就因為請不到人，警告未來產量將減少和收入受打擊。

昆省派近$9000吸納旅遊業人才

旅遊勝地大堡礁所在的昆士蘭，政府近日宣佈只要肯遷移到當地從事與旅遊業相關的工作，當局會派發1,500澳元（約8,700港元）。省長帕拉斯朱克（Annastacia Palaszczuk）宣傳這項計劃時，力推可享受在陽光與海灘下工作，「我們住在世界最美麗的地方之一。這項計劃將會給予昆省人和其他澳洲人更多誘因來到這天堂工作。由廚師、侍應和調酒師，到大堡礁的導遊、船員，這裏有大量好工作」。

聯邦政府一直藉技術移民吸納外來人才，但同樣因疫情關係，計劃去年7月起暫停至今。以酒店業這個移民熱門途徑為例，移民資訊平台Smart2go指疫情之前，酒店管理業的技術移民配額高達2,256個，但自去年起移民局未曾發放過邀請。

不過他們亦指出，當局為經濟復甦和招徠專業人才，預計今年7月會逐步開放離岸技術移民申請。

移民顧問指港人語言及教育水平高屬搶手

不少人對移民卻步原因在於怕難找工作，Smart2Go平台合作方、澳洲註冊移民顧問李先生（Damien Lee）就表示要視乎是甚麼行業，「難不難要看看工作類別，澳洲現在缺乏二十多個不同的工作類別，包括工程師、醫生、護士、IT、金融科技等，這些行業就有很多機會。當然如航空業那些，如今機會是較微，因為疫情影響了澳洲的旅遊業」。

李先生提到港人英語能力和教育水平高，對於很多澳洲行業來說都很吸引，「基本上有一年以上（工作）經驗，很多地方都很歡迎，因為香港人熟悉中英文，所以是搶手的」。

Smart2go首席移民顧問余偉龍（Jason）指，現時港人移民澳洲主要透過兩種簽證，除了移民簽證，另一種是全球人才獨立計劃（Global Talent Independent Program，GTI），主要吸引金融科技、資訊科技、工程師，甚至教育類別的人才，最近更新增至每年度有1.5萬個配額。

《蘋果》記者／法新社／英國廣播公司

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