南非37歲婦人西索爾（Gosiame Sithole）報稱本月7日在醫院剖腹誕下10胞胎，但與子女一直未有現身，當局亦找不到他們。她的男友措特齊（Tebogo Tsotetsi）及其家人上周甚至發聲明稱，不相信10胞胎存在，令事件更添疑團。警方上周四（17日）拘捕西索爾，並把她送入精神科病房接受精神健康評估。

自從報稱在醫院誕下十胞胎後，西索爾一直未有公佈她和子女的所在地。直到上周二（15日），西索爾的男友措特齊表示，西索爾自從報稱分娩後，一直未與他見面，其家人更發聲明稱不相信她的說法。

當晚西索爾拍片反擊，指摘男友措特齊試圖利用十胞胎成為百萬富翁，只關心從公眾獲得捐款，又批評對方不相信十胞胎的存在，但她在影片中仍沒透露自己和兒女身處地點。

據報入精神病房後 西索爾一直捱餓

直到上周四淩晨時份，西索爾於約翰內斯堡市附近的拉比嶺鎮（Rabie Ridge）親戚家中被捕，及帶返警署。警察否認她因違法被捕，稱接獲措特齊的親屬報稱西索爾失蹤。社工之後帶她到醫院進行精神健康評估。

西索爾的代表律師表示，其當事人的心智健全，且是在違背其意願下被關押，將為她申請保釋。根據當地傳媒IOL報道，自從被送入精神病房後，西索爾一直捱餓和遭受精神折磨，還被「扣上手銬」。

西索爾的親戚、朋友和社運人士曾計劃於上星期五在醫院外抗議她被拘留，但至今未有報道確認抗議是否如期進行。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）