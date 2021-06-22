巴西記者促總統戴口罩被罵媒體垃圾

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）屢次在公開場合拒絕戴口罩，他周一出席軍事典禮時，便遭到記者就此提醒。不料博爾索納羅即時破口大罵，宣稱傳媒破壞宗教和家庭。

博爾索納羅周一在聖保羅出席軍事典禮，在到場時依然故我不戴口罩。雖然他其後戴上了黑色口罩，但仍遭到巴西環球電視新聞網旗下電視台TV Vanguarda的記者提醒，指對方數日前才因此沒戴口罩而罰款。

不過，博爾索納羅立即發難，扯低臉上的口罩，稱對方如今可以報道他沒戴口罩了，又向記者喝斥「收聲」、「流氓媒體，一點用都沒有」，並指稱他們破壞巴西家庭和宗教。

日本Uber Eat被控助長黑市居民非法就業

日本警視廳今天指控餐飲外送平台Uber Eat的日本經營商Uber Japan，以及平台的2名負責人，指該平台曾經起用黑市居民作為外賣送餐員。

警方指，Uber Japan在去年6到8月間，未有確認外國人的居留資格有否逾期，就僱用了2名越南籍男性，涉嫌助長非法就業。

讀賣新聞報道，雖然Uber Eat在登錄外國籍送餐員時，雖要求把居留卡與護照照片上傳到專用網站，用以確認居留期限，但發生了多宗盜用他人照片的情況。警方認為Uber Eat審核不夠嚴謹，Uber Eat之後改用面談方式確認。

不過，單是去年東京都，被確認為黑工的Uber Eat送餐員已經多達184人。

中央社／共同社

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