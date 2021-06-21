白羅斯當局上月迫降瑞安航空客機，拘捕異見記者普羅塔塞維奇及其女友後，歐盟、英國、美國、加拿大周一採取聯合行動，對白羅斯實施新一波制裁。

新一輪制裁針對更多總統盧卡申科政府官員、國會議員、內閣成員以至國有企業，措施包括旅遊禁令、凍結資產等。歐英美加發表聯合聲明說：「我們對盧卡申科政權持續攻擊人權、基本自由、國際法一致深表關注，我們一致呼籲該政權停止壓制人民。

歐盟領袖在會議前，與流亡海外的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭會面。她表示制裁對盧卡申科政府發出強有力訊號，「表明我們繼續合力反對侵犯人權，反對無法無天。」

歐盟外長周一簽署同意向86個白羅斯個人及企業實施旅遊禁令及凍結資產，包括白羅斯的交通部及國防部長。其中七名人士與迫降事件有直接關係，其餘則與政府打壓反對派人士有關。

白羅斯最大外國投資者、俄羅斯億萬富豪古切里耶夫（Mikhail Gutseriyev）亦在歐盟制裁名單上。他持有俄羅斯石油公司Russneft股份，歐盟指他是盧卡申科的老友，其下公司興建白羅斯一間鉀肥廠，他亦在去年白羅斯石油供應出問題時伸出援手。

美國財政部則將五個實體及16人列入制裁名單，包括盧卡申科的新聞秘書。

白羅斯為全球其中一大鉀肥出口商，歐盟去年從白羅斯入口12億歐元（約111億港元）的化學品，包括鉀肥，

法新社／路透社

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