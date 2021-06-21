伊朗總統大選由強硬保守派的司法總監萊希當選。表面上是最高精神領袖哈梅內伊所主導的結果，鋪路領導層交接，然而分析認為投票率創歷來新低，影響新政府的合法性，加上改革派勢受打擊，西方國家、特別是美國越來越難與伊朗接洽，分析認為這場選舉根本沒有真正的贏家。

網媒Amwaj.media主編沙巴尼（Mohammad Ali Shabani）指82歲的哈梅內伊近年積極尋找理想的繼任人，想一個能順從他的忠誠者，如他一樣由總統升任伊朗最高領導人一職。上周大選結果的確如哈梅內伊所想，萊希取得62%選票。

然而憲法監督委員會大手剔走所有有力的溫和派及改革派候選人，連萊希本人都促請委員會再次考慮有關決定。萊希前年曾推舉數名憲法監督委員會成員，更令兩者關係顯得私相授受。

缺乏真正選擇下，即使哈梅內伊出教令指投白票示威是宗教所不容許的，仍有逾12%伊朗選民選擇投下無效選票，較之前任何一次選舉多三倍。這次投票率僅得48.7%，首次不投票多於投票，扣除無效選票更只得42.5%。之前三次的總統大選投票率都高於70%。

西方國更難接洽

至於包括現總統魯哈尼在內的溫和派及改革派，也是今次大選的一大輸家。美國特朗普政府2018年單方面退出核協議，重新對伊朗實施制裁，是對伊朗支持改革的中產一大衝突，支持激進派獲更多支持。預料激進及年輕右翼勢力抬頭，西方國家將更難與伊朗接洽。

英國《衞報》