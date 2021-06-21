伊朗近期開採虛擬貨幣的活動十分活躍，電力供應本身已緊張。分析認為，這次布塞阿爾核電廠停運、減少電力供應對伊朗造成的打擊，比其他核設施受襲更大。

開採虛擬幣曾致停電

伊朗受美國加碼制裁，石油和製造業出口都非常困難，有調查指出，伊朗當局近期加緊開採價值接連破頂的虛擬貨幣，作為其核計劃的資金來源。

德黑蘭中東戰略研究中心高級研究員阿斯蘭尼認為，開採虛擬貨幣過往已曾導致停電，核電廠停運勢對電力供應帶來重大影響。

布塞阿爾核電廠早在伊朗1970年代中的巴列維王朝時，已經開始興建，在1979年伊斯蘭革命仍未完成，在兩伊戰爭期間曾多成為攻擊目標，後來由俄羅斯協助興建，到2011年才開始營運。

伊朗無法獨自營運該核電廠，須以俄羅斯生產的鈾作燃料，反應堆用過的燃料也要送回俄羅斯，並受國際原子能機構監管。

受美國對伊朗銀行業實施制裁影響，伊朗難以與其他國家交易，有核官員今年3月曾警告由於不能從俄羅斯購買設備和零件，令核電廠可能要停止運作。

另外，當地的核電廠建於活躍斷層帶上，帶來安全隱患，但是當局表示廠房有防震設計，能夠抵禦強烈地震。

事實上，當地多年來一直有發生地震，較近期的一次是今年4月的布塞阿爾5.9級地震，官方消息指造成4人傷，沒有對核電廠建築造成損毀。

法新社/美聯社