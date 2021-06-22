（北美通訊） 2011年，美籍華裔學生黃谷悅（Jimmy Wong）在YouTube發布了一條自彈自唱的影片「Ching Chong: Asians in the Library Song」，回應一名大學生歧視並嘲笑華人的言論，當時影片爆紅，至今已經有超過600萬點擊率，亦令他在網上一舉成名。《蘋果》專訪這位為了對抗亞裔歧視，而無心插柳成了第一代美藉華人網紅的心路歷程。

駐洛杉磯記者：張紫茵

「我在美國出生，媽媽是北京人，爸爸是廣東人，爸爸去了香港，然後在1980年移民美國…」說話夾著半鹹半淡的中﹑英文，34歲的黃谷悅是個非常典型的第二代美籍華人（ABC），爸爸為了逃避文革，在廣州以游泳方式逃到香港，後來移民到了美國。

黃谷悅在西雅圖成長，雖然小時候仍讓他學彈琴、學結他，讀書成績也維持在不錯的水準，但他形容父母不是傳統的虎爸虎媽，沒有限制他長大要做甚麼職業。「長大之後父母沒有特別要求我，只希望可以養家餬口，給家人好生活，做甚麼職業都不管。」

哥哥黃谷子（Freddie Wong）到洛杉磯讀南加州大學電影學院，希望當一名導演；兩年後黃谷悅高中畢業，亦跟隨哥哥到洛杉磯當演員。他表示10年前荷李活沒有很多亞裔演員及角色可以發揮，很多時候都只是擔任小配角站在後排。「我們覺得如果不能夠參加試鏡，就會少了很多機會，所以我們自己製造機會，到處找合作；如果我要當演員，就可以把自己放到我的電影裏。」

安迪‧沃荷（Andy Warhol）曾說：「每個人都有15分鐘的成名機會。」而對於黃谷悅而言，他的成名機會就在他第三條YouTube影片。當時一名就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA）的白人女學生Alexandra Wallace拍了一條短片，嘲笑校區內的亞裔學生不懂自理，又笑他們在圖書館內講電話，不停在講「ching chong ling long ding dong」。

「我那時是很年輕沒經驗，那時我看這個學生講這些很傷害人的話，令我心很疼，因為我長大的時候我爸媽也會聽到這些，還有現在很多亞洲人都聽這些，那時我覺得為甚麼這個人要這樣，2010年已經很先進，有人說這樣的話，我應該怎樣回答她。」他認為任何對罵都沒有意思，於是他自彈自唱了一首歌「Ching Chong: Asians in the Library Song」回應，內容是有點黃色的暗諷，結果他一覺醒來，歌曲在網上爆紅，媒體爭相找他訪問。

他坦言，因為爸爸年輕時英文帶有口音，來到美國後一直受盡歧視，找工作被嫌棄﹑跟別人說話也沒有人理；後來他很努力學習，最終獲哈佛醫學院錄取，成為醫生。因此見到歧視亞裔的行為，都會覺得感同身受。10年前的歧視可能只是在網上發表言論，10年後卻演變成很嚴重的傷害，都是打打殺殺，去發洩仇恨及怨氣，令他非常難過，去年寫了一首名為「chinese virus」的歌曲在網上發佈。

10年前的影片爆紅後，黃谷悅繼續在YouTube拍短片，讓自己做主角。起初預算有限，不能拍到甚麼大製作，他跟朋友就拿一個小相機，去朋友家﹑公園拍攝，回家自己剪接；又會與其他亞裔的YouTuber合作，例如Wongfu﹑Ryan Higa等合作，慢慢活出一個「YouTube lifestyle」。目前他的個人頻道有25萬追隨者﹑煮食節目Feast Of Fiction更是有135萬追隨者。

他笑言現時的小朋友都很想做網紅（influencer），但當年他們沒有這個概念，只是為了做自己喜歡、享受的事，因此起初很多創作都是發自內心，並不是為了成名，無心插柳下成為了第一代的網紅，令他創出另一片天地。

除了拍YouTube短片，他亦有參與演出哥哥製作公司拍攝的網劇電玩高校 （Video Game High School），加上多年飾演路人甲的經驗，兩年前他終有一個比較能發揮的角色，在迪士尼電影《花木蘭》內飾演木蘭的同袍。他認為，《摘金奇緣》的確為亞裔演員打開了一扇門，現時荷李活有更多亞裔角色及機會，甚至過去的奧斯卡電影節，也有華裔導演及其電影獲獎，令他感到鼓舞。但即使有很多機會，他亦表示自己已經34歲，過了追求演藝事業的年紀，如果有具實力的新人，他亦願意把機會相讓。

「當演員沒有保障，一年可以有很多工作，下一年可能沒有了。我想控制我的事業，而且我很享受做YouTube，可以自己作主。」他表示仍然喜歡當演員，但有時過於被動，比起拍YouTube更沒有彈性。然而，作為YouTuber，他覺得最大的問題是生活欠私隱，很多時候要不停拍攝，分享自己生活，成家立室後對此便有所保留。

另外，網紅這個行業跟紅頂白，壽命很短，他笑指可能過了40歲已經沒有很多人想看他，所以他亦想過轉行，由幕前轉到幕後的工作。最近他就為Netflix最新上映的電影《許願龍》（Wish Dragon）的主角配音，覺得非常好玩，因為可以不修邊幅但又無人看見，「我做英文的配音，中文有其他人做，如果聽中文版本的就不是我了，因為我的中文很差哈哈！」

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