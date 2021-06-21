美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周一表示，美國深切關注港區國安法的引用「帶選擇性兼有政治動機」。

普賴斯在新聞發佈會說：「我們看到它以駭人方式被引用，包括任意針對獨立傳媒機構。扼殺傳媒自由的行動，令香港作為國際商業樞紐的合理性大打折扣。」他說，那些行徑有損北京在《中英聯合聲明》下應維護香港高度自治並保護人民權利自由的義務，指出《聲明》具法律約束力的國際協議。

香港警方上周四以涉嫌違反國安法為由，拘捕2名《蘋果日報》管理層及3名新聞工作者並突擊搜查《蘋果日報》大樓，美國當天強烈譴責，認為這種打壓香港獨立傳媒機構的行動是出於「政治動機」。

台駐港官員被迫撤離 美表態與台灣站一起

另外，香港政府要求台灣駐香港辦事處人員簽署一中承諾書，導致派駐人員無法續留及赴任。美國國務院周一強調，北京持續恫嚇台灣人民，美方會與台灣站在一起，致力深化美台關係。

根據大陸委員會，自2018年7月起，港府屢次要求台灣駐香港辦事處人員簽署「一中承諾書」，作為核發工作簽證的條件，導致多名派駐人員無法續留及赴任。

普賴斯（Ned Price）表示，北京持續恫嚇台灣人民，即使面對此般恫嚇，美方會繼續與台灣人民站在一起，支持台灣。就如同美國在北京扼殺香港言論自由與異議之際，會與香港人民站在一起。

普萊斯指出，美國對台灣支持「堅若磐石」，在拜登（Joe Biden）政府執政這段期間可以看到，美方致力深化與台灣關係。

普萊斯說，台灣是民主領頭羊，也是美國重要經濟、安全夥伴。美國已經展現想與台灣建立的夥伴關係，國務院近期公佈的新版交往準則，也讓美國行政部門清楚知道在關乎台灣議題上，如何施行美國的「一中政策」。

路透社／中央社

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