聯合國教科文組織（UNESCO）屬下世界遺產委員會下月將在中國召開第44屆周年大會，討論新一年世界遺產名錄。教科文組織周一發表草擬報告，建議把英國利物浦海事商城從世界文化遺產名錄剔除，批評英國政府及利物浦市政府無視聯合國建議，容許在港口附近興建大量高樓。

利物浦海事商城自2004年被列為聯合國世界文化遺產，2012年改列瀕危遺產。教科文組織2017年起多次警告利物浦港口附近的摩天大廈項目，並特別提到利物浦市議會在一項價值50億英鎊（約539億港元）的重建計劃開始前，未有諮詢教科文組織意見。多名市議員反駁稱，教科文組織過度強調保留港口原貌，但忽略經濟發展。

斥提醒9年仍未遵從

教科文組織在周一的報告上，表示過去9年已持續提醒英國政府，當局卻未有遵從，英國政府亦表明沒有法律途徑阻止破壞世界遺產的發展地產項目。報告承認部份保育計劃取得成功，但現時在利物浦港口北部和海邊正興建的物業項目嚴重破壞景點的完整程度，造成無法逆轉的損失。

利物浦都市區市長羅申倫（Steve Rotheram）表示，他對教科文組織的報告感失望，稱利物浦不應從保持文化遺產資格與放棄社區之間二擇其一。利物浦市市長安德森（Joanne Anderson）則希望教科文組織暫緩剔除利物浦港的世界遺產資格12個月，透露英國文化部會作出回應。

英國政府發言人對報告表示失望，強調英國在文化遺產保護領先世界，利物浦的世界遺產地位也反映當地對英國歷史的重要性，會繼續與教科文組織、利物浦市等合作，讓利物浦港在下月的正式會議上保住世界遺產地位。

擬改列大堡礁作瀕危遺產

除利物浦外，教科文組織亦計畫以氣候變化導致大堡礁急劇萎縮為由，把大堡礁改列作瀕危遺產，形容大堡礁處於危險，生態系統長遠將變得非常惡劣。澳洲環境部長萊伊（Sussan Ley）批評聯合國官員食言，未有考慮澳洲已投資數以十億計美元保護大堡礁，形容聯合國做法令人非常失望及困惑。

英國《衞報》/法新社

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