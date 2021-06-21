菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）以鐵腕掃毒政策聞名，現在他也有意「鐵腕谷針」，威脅將拒絕接種COVID-19疫苗的人收監。

馬尼拉多個疫苗接種中心抱怨接種率低之後，杜特爾特周一電視演說時說：「由你選擇，接種疫苗還是被我監禁。」他續說：「不要誤會我，國家正值危機，我只是對國民不聽從政府忠告感到生氣。」

菲律賓累計錄得逾130萬宗確診，2.3萬人病亡，在亞洲國家裏「數一數二」。不過，國民對接種疫苗反應冷淡，截至周日僅210萬人完成接種，遠遠落後今年7,000萬人完成接種的目標。

雖然如此，政府衞生部門官員谷針之餘也沒語帶威嚇，仍強調自願。

鐵腕是杜特爾特作風，為了抗疫，他堅持不讓學校重開，被批評過於嚴苛。上任之初他厲行掃毒，卻被指濫殺毒販，鐵腕手段廣受國際社會批評，曾被告上國際刑事法庭（ICC）。杜特爾特在周一演說中批評ICC：「為何我要在白人面前為指控辯護。你們一定瘋了。」杜特爾特2018年宣佈菲律賓退出ICC成立所依據的《羅馬規約》。

ICC一位檢控官日前表示，已申請全面調查菲警2016年到2019年涉嫌違法殺害數以萬計平民一事。杜特爾特發言人其後表示，菲律賓「絕不會配合調查」。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）