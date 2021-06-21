澳洲雖然近來因封關導致「勞工荒」，但準備移民當地的港人預計未必找到高薪厚職，加上生活水平也高，可能會過與香港不一樣的生活。

即將移澳港人︰當地發展空間更多

從事網絡安全工程師的Mr.J（化名）早前獲批澳洲簽證，即將帶同妻兒移居墨爾本。談到移居原因，Mr. J表示：「天氣與香港差不多，環境頗適合我，沒那麼多人。香港人太多了。」

Mr. J認為自己從事的行業在澳洲發展空間較自由，他說︰「這一行業有些服務及技術比較敏感，只要有政策改變或者約束就要遵守。每當環境出現變化，技術層面相對受影響。」

至於對移民當地後的生活水平，Mr. J看法樂觀，「曾到過澳洲幾次，整體上生活水平不算很高，住屋方面要看看是哪一區，交通費等可能較貴。消費選擇少一些，但不要緊，因為有網上購物」。他亦認為澳洲適合港人，「相對比較開放，不是只有本地人、外地人的數量也增加不少，只要肯工作相信不會餓死」。

中年港人﹕不擔心搵工

年過50歲的港人許先生（化名）從事金融業，透過全球人才獨立計劃成功申請移民澳洲，預計未來數月出發。曾留學當地的他指，選擇澳洲有幾個原因，「無論是氣候或環境，制度各方面其實也頗喜歡，亦有朋友在那邊生活時已認識」。

除了個人喜好，許先生亦提到一些外在環境因素，「因為香港不論住屋等每方面也貴，加上這幾年有很多變化，原先考慮移民計劃，將來如果退休可找個舒適的地方生活。（澳洲）始終是個自由開放的地方，也是我其中一個考慮」。

許先生指之前也只是等候批出簽證，目前未找到當地工作，「但我不太擔心，根據過往經驗和專業技能，相信也會有工作。至於疫情下對經濟打擊，就算在香港也有同樣情況縮減人手開支，正常的不會太擔心。當然可能要試新東西，一定要透過自己努力」。

預計生活較香港簡樸

他亦預計在澳洲工作待遇未必比香港好，「未必找到這麼高人工」。他說：「以華人來說，香港工作機會相信多一點，考慮薪酬和稅率方面也比較吸引。而就澳洲來說，我認為是安定的生活，但要找到高薪厚職、扣稅後仍有不少可儲蓄或使用，我想很多移民澳洲的人也擔心這一點。」

許先生預料赴澳後生活「可能比較簡樸」，除了負擔與香港一樣高的樓價，日常生活如飲食方面亦較香港貴，「在香港普遍人認為住屋方面負擔重，相對其他食、買等等，有貴有平。但在澳洲可能超市價格較相宜，如果外出用餐、連稅後可能更貴」。

作為外來人身份，許先生相信可融入當地生活，「其實每個地方也有歧視，就算在香港也有一些歧視存在，其實這些可能只是個別例子。我以前在當地生活過，未見到情況很嚴重」。

《蘋果》記者

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