【電力危機】

伊朗位於南部港口城市布塞阿爾（Bushehr）的全國唯一一間核電廠上周六起突然暫停運作，官方解釋指是「技術錯誤」引起。不過，以色列曾多次被指策動襲擊伊朗，官員又在強硬派萊希（Ebrahim Raisi）勝出伊朗大選後多次惡言相向，傳出要「預備攻擊計劃」，因而惹上嫌疑。

伊朗原子能機構前晚近午夜時分發聲明公佈事故消息，稱「布塞阿爾發電廠出現技術錯誤，在一日後通知能源部，已暫時停止運作和抽離供電網」，揚言待問題「數日後」解決後，發電廠就會重新連接網絡。國營電力公司Tavanir發言人表示，維修工作可能持續到周五。另有消息指，「技術錯誤」相信與遺失後備零件有關。

供電不穩 禁開採虛擬貨幣

這次是該核電廠2011年開始運作以來首次停運。電力公司表示由於氣溫持續上升，發電量又因維修而受限，因此呼籲國民減少在高峯時期用電。由於天氣炎熱、乾旱降低了水力發電量和虛擬貨幣開採活動，伊朗電力供應近期已十分不穩定，能源部5月底曾警告若民眾不減少用電量，他們的區域就會停電最少兩小時；總統魯哈尼更下令禁止虛擬貨幣開採活動至9月。

發電廠處於活躍地震帶，周邊國家一直十分擔心它隨時發生事故，而且廠方近期曾多次傳出買不到零件，隨時要停運。然而，當局今次只透露發電廠出現「技術錯誤」，未提供詳情，令人猜測箇中另有原因。有人懷疑伊朗的死對頭以色列是幕後黑手，事關曾主理伊朗核計劃的專家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）去年11月在首都德黑蘭附近遭埋伏暗殺、納坦茲（Natanz）核設施今年4月離奇發生爆炸，都與以色列扯上關係。

事實上，以色列對伊朗立場強硬的前總理內坦亞胡即使已下台，新政府仍矢言以打擊伊朗為己任，近日更特別關注伊朗最高精神領袖哈梅內伊欽點的萊希當選總統，雙方緊張局勢一直未緩解。有傳媒指，以色列一名高官近日曾表示「現在已沒有選擇，只能走回頭路和預備攻擊計劃，這需要資金和調配資源」，時間與布塞亞爾核電廠發生事故十分接近。

以政府不遺餘力圍堵伊朗

其他官員有關伊朗的言論也格外辛辣。促成新政府的拉皮德（Yair Lapid）上周六形容萊希為「德黑蘭殺人魔」，是屠殺數以千計伊朗人的極端主義者，揚言伊朗這次選舉「應帶來革新的意志去即時中止伊朗的核計劃，終結其具破壞性的地區野心」。總理貝內特（Naftali Bennett）前日首次主持內閣會議時，也譴責萊希是「劊子手」，指萊希當選是「世界列強在重返伊朗核協議前最後一次機會醒覺，看清楚他們正與甚麼人交易」，不遺餘力地圍堵伊朗。

法新社/美聯社/半島電視台