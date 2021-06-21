■伊朗與歐盟和多國代表前天舉行第六輪伊朗核協議會談最後一次會議。路透社
第六輪伊朗核協議會談前天結束，為萊希當選伊朗總統後首次召開會議，有談判員指在多項議題取得進展。但萊希態度強硬，表明不會與美國總統拜登見面，也堅拒其彈道導彈計劃和區內活動納入談判。美國國安顧問沙利文則指，恢復核協議與否與萊希無關，因決定是最高精神領袖哈梅內伊作出。歐盟對外事務部政治事務副秘書長莫拉表示，在數個技術議題上有進展，談判接近達成共識。俄羅斯高級談判代表烏里揚諾夫指，預料十日後再開會討論，7月中可終結所有談判。
伊朗兼首席談判代表阿拉格奇亦表示，各方現時「比以往任何時候都更接近」取得共識，但認為處理剩餘的分歧「並非易事」。有伊朗官員指，當局正致力爭取萊希在8月上任前達成協議，即使未來有任何問題，也能令萊希獨善其身，可把矛頭指向現任總統魯哈尼。
萊希斥美違諾 無意晤拜登
萊希昨日召開當選後首個記者會，會上指摘美方違反核協議及歐盟未有履行承諾。他表明無意與拜登會面，以及就德黑蘭的彈道導彈計劃和區內活動展開談判。他揚言：「我們的外交政策不會受制於核協議。我們會與世界聯繫。我們不會讓伊朗人民的利益被核協議約束。」
沙利文表示，美方認為恢復核協議的決定權在於哈梅內伊，強調防止伊朗取得核武是美國頭等優先項目。他又指，伊朗核協議的談判上，於制裁及伊朗需要做出的承諾等方面，距離達成共識「仍有一段距離」。
美聯社/路透社