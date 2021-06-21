第六輪伊朗核協議會談前天結束，為萊希當選伊朗總統後首次召開會議，有談判員指在多項議題取得進展。但萊希態度強硬，表明不會與美國總統拜登見面，也堅拒其彈道導彈計劃和區內活動納入談判。美國國安顧問沙利文則指，恢復核協議與否與萊希無關，因決定是最高精神領袖哈梅內伊作出。歐盟對外事務部政治事務副秘書長莫拉表示，在數個技術議題上有進展，談判接近達成共識。俄羅斯高級談判代表烏里揚諾夫指，預料十日後再開會討論，7月中可終結所有談判。

伊朗兼首席談判代表阿拉格奇亦表示，各方現時「比以往任何時候都更接近」取得共識，但認為處理剩餘的分歧「並非易事」。有伊朗官員指，當局正致力爭取萊希在8月上任前達成協議，即使未來有任何問題，也能令萊希獨善其身，可把矛頭指向現任總統魯哈尼。

萊希斥美違諾 無意晤拜登

萊希昨日召開當選後首個記者會，會上指摘美方違反核協議及歐盟未有履行承諾。他表明無意與拜登會面，以及就德黑蘭的彈道導彈計劃和區內活動展開談判。他揚言：「我們的外交政策不會受制於核協議。我們會與世界聯繫。我們不會讓伊朗人民的利益被核協議約束。」

沙利文表示，美方認為恢復核協議的決定權在於哈梅內伊，強調防止伊朗取得核武是美國頭等優先項目。他又指，伊朗核協議的談判上，於制裁及伊朗需要做出的承諾等方面，距離達成共識「仍有一段距離」。

美聯社/路透社