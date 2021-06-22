根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.78億、死亡人數超過386萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,355萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數突破60.2萬。印度確診人數突破2,993萬，死亡人數超過38.8萬。巴西確診人數超過1,796萬，死亡人數突破50.2萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。哥倫比亞、西班牙、德國、伊朗確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、墨西哥、烏克蘭、秘魯。印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等11國確診宗數均超越100萬大關。

台灣在內亞洲獲美捐1,600萬劑疫苗

美國白宮本月初宣佈本月底捐贈8,000萬劑疫苗給海外國家，首批2,500萬劑中，台灣在內的亞洲國家將能獲得其中700萬劑。白宮周一公佈第二批5,500萬劑疫苗分配清單，包含台灣在內亞洲將獲1,600萬劑，拉丁美洲及加勒比海獲1,400萬劑，非洲獲1,000萬劑。5,500萬劑疫苗中的約75%將透過全球疫苗取得機制（COVAX）交付，白宮未說明個別國家地區獲得的疫苗數量以及疫苗牌子。截至目前，美國共提供台灣250萬劑Moderna疫苗。

白宮指出，5,500萬劑疫苗中的4,100萬劑將透過COVAX交付，亞洲獲1,600萬劑、非洲獲1,000萬劑、拉丁美洲及加勒比海地區獲1,400萬劑。其餘25%，即約1,400萬劑將提供給「區域優先國家」，包括哥倫比亞、阿根廷、伊拉克、烏克蘭、約旦河西岸及加薩走廊。

路透社／法新社

加下月5日起容許已打針公民入境免隔離

加拿大下月5日起容許已完成疫苗接種的加國公民及永久居民，從外地入境後毋須隔離檢疫。

那項由當地時間下月5日深夜11時59分生效的措施，同時施寬檢測條件。

面對全面開關壓力的衞生部長凱杜（Patty Hajdu）表示，下一步施寬措施將照顧本地加人。

加拿大政府發表聲明說，仍然強烈建議加人避免不必要外遊，以免輸入變種毒株。

加拿大至今仍然禁止外國公民入境旅遊。

法新社

意大利下周一撤強制口罩令

意大利衞生部周一宣佈，下周一起撤銷強制室外口罩令。

新措施會在疫症發生率和染疫入院率低的「白區」生效。目前，除了西北部一個小區，意國大部份地區都被列為「白區」。

不過，在公共交通工具和室內地區仍須戴口罩。

美聯社

塔吉克事隔五個多月再現新病例

中亞國家塔吉克周一公佈新增確確診個案，是五個多月來首次。當局歸咎民眾大意，沒戴口罩和不守防疫指引，導致疫情捲土重來。

當局沒有公佈新增個案數字。當局截至今年1月累計錄得13,308宗確診、90宗死亡個案，之後數字再無增加。強人領袖拉赫蒙（Emomali Rahmon）當時表示有信心「清零」。

法新社

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