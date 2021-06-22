澳洲袋獾早年因瀕臨滅絕，當局2012年把袋灌遷移到塔斯曼尼亞省瑪麗亞島（Maria Island），多年後袋獾數量得以恢復，但這項保育計劃卻令島上的企鵝等鳥類遭遇滅絕危機。

以往袋獾因患上面部腫瘤病（Devil facial tumour disease，DFTD）而瀕臨滅絕。塔斯曼尼亞的袋獾，更被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄。

澳洲聯邦政府和塔斯曼尼亞政府合辦「拯救塔斯曼尼亞袋獾計劃」（STDP），將袋獾移入瑪麗亞島內。但到了2011年，塔斯馬尼亞初級產業、公園、水資源與環境部提出，將袋獾引進瑪麗亞島，對島上的企鵝和海鷗群帶來負面影響。

袋獾消滅水薙鳥、打擊企鵝生存

塔省鳥類保護協會援引政府調查稱，2012年有3,000對企鵝已經從島上消失了。去年一份在生態保育期刊發佈的論文指出，袋獾「消滅」水薙鳥。研究員沃勒（Eric Woehler）表示：「從一個應該成為該物種避難所的國家公園島上失去 3,000對企鵝基本上是一個重大打擊。」鑑於研究表明哺乳動物被引入海洋島嶼，結果並不令人意外。

沃勒表示，袋獾在塔省和澳洲內陸的數量已恢復，上月出生的數量首次過千。他指出，將袋獾遷出瑪麗亞島「對袋獾不會有任何負面影響」。

塔省政府發言人則回應稱，該計劃將「以科學的新知識和新出現為優先繼續發展」。但發言人同時指出，瑪麗亞島仍是計劃的重要組成部分，幫助恢復和維持塔省的野生袋獾數目。

英國廣播公司

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）