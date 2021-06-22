（北美通訊）動漫電影、電視劇雖然沒有演員在幕前演出，但仍然需要演員在幕後聲演。但美國的幕後配音工作，至今仍由白人主導。即使故事背景發生於日本古代，也往往會找對東方文化毫無印象的一線荷李活明星配音，亞裔演員要聲演熱門動漫電影主角仍然相當困難。無論是在幕前，還是在幕後，亞裔演員發展空間仍然受到局限。

Funimation是一間主要發行東亞動漫電影的娛樂公司，在這裏工作的幾名亞裔配音員都希望，亞裔可以在行業中得到更多工作機會。不過，荷李活主流動漫電影，像日本大師宮崎駿（Hayao Miyazaki）的作品，都會照樣找一線白人明星配音。Apphia Yu坦言不理解這種做法，「難道入場看波兒（Ponyo）的人會是因為這角色是由Miley Cyrus的妹妹聲演嗎？」

她強調，關注的是平等問題。若主要的動漫角色要由一線明星來配音，那電影拍攝也應該給予配音演員同等機會，「若我可以在《黑寡婦》（Black Widow）中有同樣出場戲份，我就不會介意施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）在《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell’）飾演「少校」（The Major）的角色。」她指出，大部份日本動漫電影都反映了日本文化和歷史，若由熟悉相關文化的演員出演故事中的主要角色，會更加適合。

Apphia和Shawn Gann在Funimation除了是配音員，也會兼任配音導演。但他們坦言，能夠擔當重要職位，當初也要經過有權勢的白人高層提攜，有色人種在行內發展空間仍然有限，很難爬上最頂端的領導層。Shawn表示，感覺自己至今仍然有一隻腳在門外，是個局外人。

Shawn是菲律賓人，外貌與很多荷李活明星相似，但英俊外表未有為他打開幕前演出大門。「『菲律賓人』會令很多不認識我的人卻步。我演過西班牙人，也演過美國原住民，大多是演這類角色。」Apphia說她曾經也很想作幕前演出，但在她成長的年代，螢幕上的華裔女性角色都像劉玉玲（Lucy Liu），擁有丹鳳眼、超長直髮，又高又瘦。她被父母潑冷水說她不夠漂亮，令她打消了幕前發展念頭。

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