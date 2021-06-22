日本共同社周二（22日）報道，東京奧組委將允許在奧運場館內向觀眾銷售酒類飲品，但因日本防疫措施對酒吧的嚴格限制，被批評把奧運優先於市民的福祉。

奧委會和日本政府在內的五方代表周一宣佈，今屆東京奧運的入場人數設定為10,000人。報道引述匿名人士指，奧組委有意准許在奧運場館內賣酒，但料會定下售賣時間限制。而奧組委計劃在本周內公佈觀眾指導方針，當中預定包括避免在場館通道聚集飲食等，亦可能列出有關飲酒的方針。

日本當局上周宣佈東京等地的緊急事態宣言將如期在本月20日解除，放寬指定時間飲酒，但對東京的酒吧、餐廳和晚市食肆只提供有限支援。礙於疫情關係，在緊急事態宣言對象地區舉行的體育活動也大多禁止提供酒類。

與酒商簽訂贊助合約 令奧組委陷兩難

不過，贊助商日本朝日集團（Asahi）已經取得奧運獨家售酒權，而奧組委因為與酒商簽訂贊助商合約，不得不作出艱難抉擇。

然而此舉惹來公眾不滿，認為當局把奧運優先於居民日常生活。要求對藝術館和戲院提供緊急資助的團隊在Twitter發文批評，當局對民間和奧運的差別待遇，「最大的問題是優惠待遇︰賽事是好的但戲院是差的。奧運是可以的但是現場活動是不可以的」。

共同社／路透社

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