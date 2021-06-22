美國國家過敏與傳染病研究所所長福西（Anthony Fauci）被批評防疫措施變化無常，遭共和黨議員要求下台。他在周一播出的網上直播節目中解釋，他的決定都是基於就COVID-19持續變化的科學，直言「批評我的人就是批評科學」。

回應被批評在疫情其間對戴口罩看法的改變，福西解釋科學證據和數據經常轉變，「一個科學家基於數據的發展，他的見解和建議亦有必要隨之進化。這就是為甚麼我說批評我的人實際上是批評科學」。

他續指：「那些人身攻擊的人說，『啊，福西誤導我們。首先他說不用戴口罩，然後他說戴口罩。』聽我解釋，這是科學運作的方式。你運用你現有的數據。」

特朗普稱有證據支持實驗室洩毒 福西：沒見過

福西本月被公開逾千封電郵，其中有一封來信早於去年2月已警告哈爾濱有疫情蔓延，而且死亡人數遠比中國官方公佈更多；亦警告這種病毒可能源於中國實驗室。福西指出，他對COVID-19病毒源於武漢病毒實驗室的說法持開放態度，「這是有可能的。我認為可能性是非常、非常、非常、非常渺茫」。

被問到前總統特朗普聲稱有證據支持這種說法，福西表示：「我沒有見過，因為我不肯定（相關證據）是否存在。」

此外，福西去年2月向衞生及公共服務部發電郵，稱「口罩確實是給感染者防止他們傳染給未感染的人，多於保護未受感染的人染疫」。同年4月，當國家過敏與傳染病研究所更新戴口罩指引，他改口稱民眾應在公眾場所要佩戴口罩，「當周圍有家人以外的人時，尤其是難以維持社交距離措施的情況下」。

參議員科頓（Tom Cotton）周一接受霍士新聞訪問，批評福西行徑像「穿起實驗室白袍的民主黨活動分子」。該黨的眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）和參議員保羅（Rand Paul）等人均要求福西下台。

《紐約郵報》

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