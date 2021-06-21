美國北韓特使的金星容上周六飛抵南韓首爾，展開為期五天的訪問，他昨天與南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德及日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕進行三方會談。金星容提出在任何地方、任何時間、沒有前設下會面，希望北韓有正面回應。

與日韓三方會談

北韓領袖金正恩上周表示，要準備好與美國「對話及對抗」，特別是後者。金星容昨指出，美方亦為任何一種情況做好準備，稱仍在等平壤對會晤的回應，希望所謂的「對話」意味能很快收到朝方的正面回覆。他指與此同時美國會繼續執行聯合國安理會的議案，就北韓核武計劃實施制裁，更促請其他國家有同樣行動。

魯圭德則表示，與金星容討論到合作及促使北韓重啟對話的方法。魯圭德亦會與船越就北韓進行雙邊會面。

美國白宮國家安全顧問沙利文前天亦稱，是否有另一輪多邊談判要「待時間證明」，正等候平壤就是否準備好談判發出明確訊號，並認為金正恩「對話及對抗」的說法是「有趣的訊號」，但美方繼續等待更直接的溝通。

至於中國駐北韓大使李進軍昨在北韓官媒《勞動新聞》發文，指中國將和北韓等方面加強溝通協商。韓聯社分析，中國大使在《勞動新聞》署名發文罕見，稱在美國加強美韓同盟、北韓流露對話決心之際，中方強調鞏固中朝關係並維護韓半島和平，可能有在東北亞箝制美國、加強對朝影響力的考慮。

美聯社/路透社/《華盛頓郵報》/韓聯社