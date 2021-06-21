逃脫失敗被捉回、一度下落不明的杜拜公主拉蒂法（Princess Latifa）再有近照流出，顯示她仍然在生。一個爭取將她釋放的組織表示，拉蒂法得以與外界聯絡，而且所享有的自由程度似乎不斷增加，同時也有旅遊的權利。

一位名叫泰勒（Sioned Taylor） 的人士近幾個月在社交網發佈了幾張拉蒂法活生生的照片，有一張在Instagram出現的照片，顯示她當時身處一個機場，加上早前有疑似是她的近照流出，反映她獲准出行。泰勒是在杜拜官校教書的英國老師，照片顯示兩人載上口罩站在機場內，旁邊有行李，照片旁寫道：「與拉蒂法同遊歐洲，我們四圍探索很有趣。」有網民問拉蒂法是否安好，泰勒回應說：「她很好。」另有留言確認，兩人所在的是西班牙馬德里巴拉哈斯機場（Madrid-Barajas airport）。

為她爭取自由的組織「釋放拉蒂法」（Free Latifa）創辦人之一、律師海格（David Haigh）接受路透社訪問說：「我們很安慰見到拉蒂法看來擁有一本護照，可以旅遊以及享有日益增加的自由，這些都是非常樂觀的進展。」他續指：「我也可以確定的是，拉蒂法有直接聯絡幾個組織團隊。」卻未有提供詳情。

阿聯酋外長及杜拜政府傳媒辦公室未有回應。

現年35歲的拉蒂法公主是酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）25名子女之一，她2018年開始逃亡，拍下片段解釋自己的生活被嚴密控制所以想離開，「我自2000年起不能離國，我要求了很多次只是去旅遊、讀書、做些正常事情，他們不允許。」8天之後她搭乘遊艇橫渡印度洋時被捉回，外界無法得知她的下落。

今年2月中，英國廣播公司播出一段影片，她透過朋友向外界表示她被禁錮有如人質，擔心有生命危險。當時聯合國和英國等要求阿聯酋提供證據，證明拉蒂法公主安好。

路透社／英國《天空新聞》

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