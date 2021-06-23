美國視上周六6月19日為紀念奴隸制結束的「六月節」（Juneteenth），位於佐治亞州亞特蘭大的一間宜家家居（Ikea）當天特別推出慶祝「六月節」菜單，不料弄巧成拙，當中多款食物選擇是過往被視為貶低非裔美國人的象徵，引發多名員工辭職抗議。

美國娛樂資料新聞網站TMZ取得一封電郵，提及上述「六月節」菜單，當中寫道：「為了表彰美國黑人堅持不懈，以及承認尚未取得進展，我們將在2021年6月19日星期六慶祝『六月節』。留意星期六的特別菜單，其中包括：炸雞、西瓜、芝士通心粉、薯仔沙律、羽衣甘藍、蜜餞山藥。」

然而，這些食物的選擇包括了一些被視為存在貶低非裔美國人刻板印象的食物。有匿名員工向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示：「當你連歷史都不知，就不要說『六月節』吃西瓜是靈魂料理（Soul Food）菜單。他們（奴隸主）過去就是常常給奴隸吃西瓜。這讓很多人（員工）感到沮喪，人們真的想要辭職離開，不回來工作。」

道歉難息不滿 制定菜單無一是黑人

根據CBS報道，有33名員工因此不滿而沒有現身上班，迫使分店經理要發出內部電郵道歉。匿名員工透露當中內容：「她說:『我真的很抱歉，這菜單令人感到冒犯。』」

不過，即使道歉仍未足以消除員工不滿，該名匿名員工披露，假如制定出事菜單的團隊包含有色人種，尚可避免爭議，但實際上負責制定的人沒有一個是黑人。

分店經理其後向CBS表示，已經更換了菜單，當中剔除了西瓜。宜家家居暫未就此回應。

美國《紐約郵報》

宜家沒有回复《華盛頓郵報》的置評請求。