（北美通訊）在眾多港人引頸期盼下，加拿大針對港人的移民計劃終有定案，並在本月初釋出細節。在不少合資格人士雀躍之際；一群在2016及2017年畢業，而趕上「尾班車」申請加拿大針對港人工作簽證的人，卻極有可能未能受惠。移民顧問建議這一群「被遺落」的港人可以循其他現有的移民渠道申請永居。

多倫多特約記者：馮樂怡

加拿大於今年2月推出針對港人的工作簽證，任何5年內取得任何高等教育學歷的畢業生，皆有可能獲批最多3年的工作簽證，並預告將推出相應的移民計劃，以助港人移民加拿大。截止5月中，當局己收到逾5千份申請，當中不乏於2016年畢業，趕上尾班車的申請人。而不少申請人皆寄望，能銜接為港人而設的移民通道，「一條龍」申請永居。

加拿大移民部於6月中再更新計劃，並發佈針對港人的移民項目。方案分為兩大項目，其一Stream A 主要惠及港人留學生，在申請移民3年內，於加拿大指定高等學院（Designated Learning Institution，簡稱DLI）完成高等教育課程，並符合其他資格，即可申請永久居留權。而第二類 Stream B 則針對在加工作港人，只要在申請移民3年內在加拿大工作滿1年，並同時持5年內畢業的高等學歷即可申請。

以上方案公佈後，大批於2016年畢業，以至於2017年畢業的港人工簽申請者皆感愕然；皆因於2016年畢業的申請人，其學歷將在本年度超過5年，換言之並不符合 Stream B 項目。而受限於目前的邊境管制，工簽持有人須取得聘書才能入境。但海外求職困難，大部分人並未能如期入境；如現況持續，2017年畢業生亦難以保持學歷狀態未過期，又儲滿一年加拿大工作經驗。

一部份同病相憐的港人在Telegram組織群組，相討對策；有人提議一人一信向移民局查詢，亦有人提出托港人團體遊說移民局重新審視政策。局外人質疑群組成員的要求是「苛索」，管理員之一Rain則表示，群組大部分人其實只是希望有一個確實的答案，「當然唔可以話強求要人哋特登再幫16、17年（畢業生），或者甚至乎可能之後17、18年畢業嘅人遇到問題，再特登開多啲新嘅方法去幫佢哋啦。始終呢樣嘢最後決定權唔喺我地身上，而係喺加拿大嗰邊，咁咪即管睇吓，會唔會係國會休會之前可能有啲回覆。」

她又指，很多人在政策更新後已另謀出路，「有啲人可能行第二啲項目，或者有人已經會轉去英國。因為有啲人只係想走，個目的地係邊其實唔重要。」而本來對加國情有獨鍾的Rain就明言不會改變目的地，「而家最重要都係搵工先，移民嘅就之後再諗，因為而家工都未有就諗移民，我覺得有啲不設實際。」

持牌移民顧問Dylan Chen認為，當局並非有意篩走一部份人，反而很有可能是在制訂政策時，沒有考慮到會出現「遺漏」的情況；而當局修訂政策與否，則可能會取決於受影響申請人的數量，「因為現在很多人已經自行變陣，我們收到不少港人查詢，本來想申請工作簽證，靠工作經驗通道申請移民的人，都在政策更新後轉投留學方案。」

「條條大路通羅馬」，Dylan安慰2016與2017的畢業生無須過份擔心，因為加拿大移民項目眾多，即使不符合 Stream B 計劃，亦能轉投其他渠道申請移民。

有意善用手上的工作簽證，透過工作經驗申請移民的港人，Dylan建議應盡快進入加拿大，儲滿一年的合資格類別工作，主攻加拿大移民快速通道（Express Entry，簡稱EE）內的加拿大經驗類（Canadian Experience Class，簡稱CEC）移民，「因為加拿大政府真的很想把人才留在國內，你可以看到最近的CEC邀請分數都很低，最近的一次只是368分，是很好的機會，而且也不用擔心5年學歷期限的問題。不過這個較低的分數預計只會維持大約一年多的時間，因為疫情過去，邊境恢復正常，大量世界各地的人才和留學生都會回到加拿大，競爭相對更大。」

Dylan補充，各省的提名計劃（Provincial Nominee Program，簡稱PNP）政策時有更改，花費的時間、金錢、和精神都比上述兩個方法為多，故並不鼓勵港人以此渠道申請移民，「省提名的政策更複雜，而且常常會有改動，需要花更多精神；如果你需要聘用移民公司辦理，收費不菲，所花費的錢相等，甚至高於修讀一個課程的學費。而時間方面，如透過省提名辦理移民，需要先經省政府批出提名，再申請移民，耗時之久也等於讀一個兩年課程的時間。」

他總結，對港人而言最「就手」的莫過於Stream A 留學生移民通道。「如果資金許可的話，讀書後申請移民是最保險的做法，最需要留意的只是你必須在DLI修畢高級文憑以上的學位。而且有一個本地學歷就能更容易找到較好的工作，向上流動的機會更大。」