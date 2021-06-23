（北美通訊）自本月初加拿大推出針對港人的兩個移民通道，不少港人有意以留學方式，憑相關通道申請移民。有移民顧問指，留學的確是對港人而言相對輕鬆的移民方法，而且豐儉由人，並不需要巨額資金，不過他亦提醒有意「倒讀」的中年人士在選科和申請學生簽證時要謹慎，以免簽證被拒。

多倫多特約記者：馮樂怡

加拿大移民部於6月中宣佈針對港人的移民項目。方案分為兩大項目，其中Stream A 主要惠及港人留學生，在申請移民3年內，於加拿大指定高等學院（Designated Learning Institution，簡稱DLI）完成高等教育課程，並符合其他資格，即可申請永久居留權。

當地專營留學移民的「加拿大ADM By Admission Hub」創辦人兼持牌移民顧問Dylan Chen指，綜觀加拿大各個移民項目，新通道確是較為簡單，而且開支豐儉由人，「如果你是單身人士，而且資金有限，大可以報讀DLI中的私立學院，除了學費較相宜之外，更可分期繳交，減輕經濟壓力。也有一些兩年的文憑課程是由一年課堂加上一年實習工作組合而成的，也就是說，在兩年當中，你有一年是可以工作而且有收入的。」

不過，Dylan重申私立學院只適合單身人士申請，而有家庭成員同往加國的人，則應該選讀公立學院，「因為入讀公立學院的人，其配偶可申請工作簽證，子女亦可免費入讀公立中、小學；而私立學院的學生則沒有這些配套。」

有意移民到加拿大的港人中不乏為子女前途而出走的中年人士，有部份人擁有高等學歷，而且有豐富工作經驗，甚至身居管理層要職。Dylan提醒此類申請者，在報讀學校和申請學生簽證時須要謹慎，「加拿大移民部不容許學簽申請人有移民傾向，所以這類所謂『倒讀』的人士便需要小心解釋清楚讀書目的。」

他指，不少人自行申請學簽被拒，都是敗在其讀書理由未夠充份。他提醒申請人需要花心思在遞交的學習計劃，「要好好解釋所報讀的課程如何幫助自己的事業；或者要懂得『自圓其說』，令移民官相信你所報讀的學科是合理的。」