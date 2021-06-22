聯合國教科文組織計劃把大堡礁列入「瀕危」清單，將其世界遺產地位降級，指氣候變化令大堡礁狀態惡化，珊瑚礁大幅減少。環保組織認為今次決定凸顯澳洲沒有採取行動打擊碳排放。澳洲昨日表示強烈反對有關決定，環境部長萊伊揚言會上訴。

暗指華干預正常過程

聯合國將於下月在中國舉行的世界遺產委員會上正式考慮有關建議。委員會在草擬報告中雖讚揚澳洲曾努力改善珊瑚礁質素和所投放的財政資源，但同時提到「最令人關注和遺憾的是，大堡礁的生態系統長遠展望只會由差劣惡化至非常差劣。」當中所指的是大堡礁在2016年至17年接連發生大規模的珊瑚白化後，澳洲降級珊瑚礁的健康狀況。國際自然保護聯盟去年已指氣候變化使大堡礁情況嚴峻。

萊伊斥聯合國官員數星期前還讚揚澳洲致力保護，在大會前突改口，「政治已凌駕了正常過程」。她又指前日已與聯合國教科文組織總幹事阿祖萊對話，「清楚表達我們深感失望甚至困惑」。有政府消息指坎培拉相信這決定是由中國主導。世界自然基金會發言人則指有關建議「明顯反映澳洲政府在保護我們最珍貴的自然遺產上做得不夠。」另外，教科文組織建議把利物浦海事商城剔出世界遺產名錄，在當地激起眾怒。

法新社/路透社/美聯社