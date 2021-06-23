東京奧運預定在COVID-19疫情仍未擊退之下如期舉行，奧組委計劃允許比賽場館內向觀眾銷售酒類飲品的消息傳出後，引來民間反彈，批評當局視奧運比防疫優先。事隔不到一日，共同社周二（22日）晚上報道，東京奧組委已決定取消這項計劃。

東京奧運將於7月23日開幕，觀眾指南預定本周稍後公佈。早前有報道引述消息人士指，奧組委早前計劃在比賽場地允許酒精飲料，並定下售賣時間限制。但消息人士昨晚透露，他們已經決定取消這項決定，認為在賽事期間提供酒類，與防止病毒傳播的做法明顯背道而馳。此外，根據指南草案，亦將要求觀眾不要在場館走廊內成聚集停留，亦禁止在走廊飲食，作為防疫措施的一部分。

奧組委主席橋本聖子周一在記者會上表示，「考慮」向觀眾出售酒精飲料。但有議員和醫學專家對這項做法表示擔憂，國內接種疫苗進度緩慢，而且東京的商戶亦面對酒類供應的限制。

東京醫學會會長尾崎春夫早前指出，主辦方不應允許在奧運場館賣酒，「向食肆經營者實施防疫措施的負擔這麼久後，奧運是否一個例外？」他希望奧組委重新考慮這項計劃。

對於緊急狀態宣言下的地區，大多數體育賽事都禁止銷售酒類，而在「蔓延防止等重點措施」下的地區，則容許限時銷售。東京等地目前實施蔓延防止等重點措施，將維持至7月11日，餐廳和酒吧晚上7點前有條件地提供酒類。在首都東京，民眾在早上11點至晚上7點，可單獨或結伴飲酒最多90分鐘。

共同社