英國溫莎一名男子患有多囊性腎病變（polycystic kidney disease），一對腎臟嚴重腫脹，估計單是一個已重達40公斤，有可能打破世界紀錄。腎臟腫脹頂住他的肺部，令他感呼吸困難，他還因此「連環中風」、患上動脈瘤，受盡折磨15年，他下月將會接受手術移除賢臟。

據網上眾籌網站「GoFundMe」指，現時54歲的希格斯（Warren Higgs）15年前曾經有一次嚴重中風，及後再連續中風6次，他表示︰「（多囊性腎病變）這是很可怕、很討厭的疾病。」而且賢臟實在太巨型，以致頂住他的肺部，「他們快壓碎我的肺」。

多囊性腎病變患者的腎臟會長有很多囊腫，可能影響腎功能，幸好希格斯的腎功能沒有受損，醫生也未知他的腎臟真正的重量，但估計大約各重30至40公斤。希格斯表示其中一位外科手術醫生對他表示，可能他的腎臟是全球最巨型，或會打破世界紀錄。

過去健力士世界紀錄保持者包括一名杜拜男子，他在2017年切除一個重4.25公斤的腎臟；但紀綠兩年後被一名印度病人打破，他成功切除一個重7.4公斤的腎臟。

熱愛運動 冀康復後與兒子參加障礙賽

希格斯表示被頑疾「慢慢偷走生活」，他以往常常踏單車，又參加三項鐵人，但現時已不可能繼續運動。預計他會在下月12日接受手術，他表示︰「這是一個大手術。很高風險。」假設手術成功，他便要開始接受血液透析，即是俗稱洗腎來維持身體運作，而且還要再接受3或4個手術才能康復。

他希望捐出一個腎作研究用途，另一個放入玻璃樽帶回家留念，而最重要的是「希望能回復正常生活」。希格斯深受社區眾人愛戴，得到當地的士公司「Windsor Cars」和慈善組織「Driven」為他發起眾籌，生產特製三輪車，眾籌活動一呼百應。

希格斯表示︰「三輪車會幫助我回復健康，然後我可以回復原來的生活，希望如此。」他還希望能完成一個未病發時的計劃，當時他打算和19歲兒子一起參加國際之名的「斯巴達障礙賽」（Spartan Race），「我希望回復到以前那樣，能踏單車，和兒子完成其中一項障礙賽……這樣對我而言是最重要的」。

美國有線新聞網絡

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