（北美通訊）近來除了北美木材價格大起大落引起關注外，美國政府也開始感受到來自房屋建築商和國會議員對於重啟和加拿大軟木貿易協議的壓力。美國於2017年特朗普政府時期突然對加拿大木業開徵反傾銷稅，不僅重擊了加拿大軟木業，也造成軟木價格飛漲。

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）的發言人漢森（ Alice Hansen）表示，加國總理杜魯多（Justin Trudeau）在最近的七大工業國集團（G7）峰會期間會見美國總統拜登時，對美國所開徵的關稅表示擔憂。漢森提到，伍鳳儀將盡一切可能向拜登、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）或商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表達加拿大的立場，包含取消關稅。

美國全國房屋建築商協會（National Association of Home Builders）於4月份估計，飛漲的木材價格使新單戶住宅的售價增加了 36,000 美元。即使近來木材價格從高位回落，但仍比去年高出一倍多。

截至目前為止拜登政府尚未就此議題和加拿大進行談判，但在 5 月 28 日與全國房屋建築商協會的一次會議上，雷蒙多表示對木材價格暴漲現象「非常重視」，並將致力於和建商合作以確保政府或相關產業能採取有效措施來因應供應鏈所受到的限制。

但美加雙方似乎對於軟木貿易談判各說各話。戴琪5月時曾向參議院財政委員會表示，不想坐下來談的並非美國，而是加拿大。戴琪表示，想要談判或達成協議，必須要有個合作夥伴，但目前加拿大並沒有透露出想談的意願。而美國木材聯盟（The U.S. Lumber Coalition）也指責加拿大不公平貿易行為已經摧毀了美國的就業機會，並表示希望加拿大盡快對相關協議和美方進行談判。

美國貿易代表辦公室發言人霍奇（Adam Hodge）在一封電子郵件中透露，美國願意解決與加拿大在軟木木材的分歧，但前提是要先解決加拿大對美國工業造成不公平競爭的政策，其中包括加拿大各省向木材公司收許允許砍伐樹木的「砍伐權費用」，該費用遠低於市場價格，形同一種不公平的政府補貼。霍奇說，「不幸的是，迄今為止，加拿大一直不願意解決這些問題」。

目前美國向加拿大徵收的綜合關稅約為每批貨物價值的 9%。但隨著木材價格在過去一年上漲了兩倍，加拿大木材公司不得不向美國海關支付更高的關稅，且美國商務部最近宣布，根據其對 2019 年市場狀況的第二次「行政審查」，計劃將在今年晚些時候將綜合關稅稅率再提高一倍至18%以上。

對於美國政府抨擊加拿大政府收取的「砍伐權費用」過於低廉，加拿大卑斯省木材貿易委員會主席尤爾科維奇（Susan Yurkovich）反擊表示，這是加國政府根據綜合因素所作出的決策，美國政府利用貿易限制讓競爭對手的商品無法進到美國市場，讓價格水漲船高並從中獲利。她嘲諷說這就是一種「巧妙的商業手段」。

在最近的加拿大議會委員會聽證會上，伍鳳儀被問及是否可能在談判桌上使用貿易報復作為要求美國取消關稅的一種手段時，Ng迴避了這個問題，並沒有做正面回覆。