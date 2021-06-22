有英媒的調查顯示，美國電商巨企亞馬遜一間位於蘇格蘭的倉庫，每年毀掉數百萬件未賣出或被退回的貨品，綠色和平批評此舉極為浪費，要求政府立法阻止。有專家指，大量棄置貨品或與亞馬遜的營運模式有關。

一名於亞馬遜蘇格蘭鄧弗姆林倉庫工作的員工，偷拍公司過去數月銷毀這些產品的流程。片中可見，一箱箱的貨物被標示為「銷毀」，包括智能電視、電腦、無人機、風筒、耳機、電腦硬盤、書本及口罩等。單在4月其中一周，該倉庫有逾12.4萬件貨品被標示為「銷毀」，僅得2.8萬件是「捐贈」。

存放費高 棄置更划算

該前員工指出，這批貨品約一半是未曾開封；一半則是退貨，但全都是狀況良好，幾乎所有可捐贈予慈善機構或有需要的人。不過，公司卻選擇把它們扔進大型的垃圾箱，被卡車運往回收中心甚至堆填區。前員工表示：「由周五至周五，我們一星期的目標大約是毀掉約13萬件貨品。我做到上氣不接下氣。很難估計甚麼貨品將會被銷毀，有Dyson的風扇、真空吸塵機，有時會是Macbook及iPad；第二日可以是兩萬個未開封的口罩。」

亞馬遜棄置大量貨物，或與其營運模式有關。大部份供應商選擇存放貨品在亞馬遜的倉庫。商品賣不出去的時間越長，存放的費用就越高。故此，把這些貨物棄置，特別是來自海外的庫存，會比繼續存放於倉庫內更划算。

在報道出爐前，亞馬遜的英國負責人布弗里聲稱，公司銷毀的貨品「非常少」。公司曾被斥在法國及德國棄置大量未賣出的貨品，兩國其後立法令零售商較難丟掉全新商品。

曾稱致力邁向零銷毀

亞馬遜發言人回應報道指：「我們正致力邁向零銷毀的目標，優先利用再出售、捐贈予慈善機構或者回收的方面處理未售出的貨品。在英國，沒有貨品被運往堆填區。在萬不得已的時候，我們會運送這些貨品作能量回收（即火化生電），但我們正努力減少此情況的發生至零。」

綠色和平組織英國政治顧問威爾士斥責：「這是難以想像的不必要浪費，看到一間市值數十億英鎊的企業，用這種方式處理庫存物品，實在令人震驚。」他呼籲政府必須立即採取措施阻止，更斥如果亞馬遜沿用這種商業模式的話，只會棄置更多貨品。

英國首相約翰遜表示，這調查結果令人「難以置信」，他強調在任何情況下都不想看到有東西被棄置於堆填區，稱這正是推行垃圾稅及廢物徵費的原因。商業大臣關浩霆亦對報道感到「非常震驚」，表示希望了解事情的始末，又稱若事件屬實，會感到很失望。

英國獨立電視台/《泰晤士報》