英國哈里王子和夫人梅根取用英女皇乳名「莉莉貝特」為女兒起名，究竟有否向英女皇請示過，繼續爭論不斷。據報哈里夫婦早於女兒出世前，已經用女兒名字註冊網站域名。皇室專家認為這反映他們只通知英女皇，而並非尋求批准。

哈里夫婦在他們女兒出生前一周購買網站，「LiliDiana.com」是在5月31日註冊的，而 「Lilibetdiana.com」是在女兒出生當天，亦即6月4日註冊。英國廣播公司（BBC）報稱哈里夫婦沒有諮詢過英女皇，其後哈里夫婦的律師表示，有關沒有與英女皇討論使用這個名字的說法是「虛假和誹謗的」，並已向BBC發出律師信。

英女皇沒拒絕 或因不想令哈里不快

不過，皇家作家丹皮爾（Phil Dampier）表示：「他們在名字公佈之前就註冊了（網站）這一事實，傾向表明他們早已下定決心，可能只是在他們決定後才告訴英女皇。當他們發表聲明時說，哈利比任何人更先打電話給英女皇，並與她討論這個名字。這可能是對的，但這與提前幾天甚至數周徵求許可不同。我認為英女皇可能措手不及，亦可能因為她不想再讓哈利感到不快而沒有反對。」

丹皮爾續指：「但據我所知，皇室並沒有否認BBC的報道，該報道稱哈利在宣佈這個名字之前沒有徵得許可。」

哈利堅稱他在宣佈之前與祖母英女皇談過這個名字，但無具體說明時間。哈里夫婦發言人向《每日電訊報》表示：「按照公眾人物的慣例，大量考慮過潛在名字的域名都被購買……以防止名字在後來被選擇和共享後遭到利用。」發言人續指，如果英女皇拒絕他們使用「莉莉貝特」，他們就會在女兒出生前購買的域名中換一個名字。

英國《每日郵報》