近年港人移居英國人數上升，到另一個國度開展建立家庭、生兒育女等人生階段。有在英國生活的港人向《蘋果》分享她由起初懷孕、到公立醫院檢查和分娩的經歷，談到全程均獲同一位助產士跟進她，還在「好似一間小型嘅酒店咁」的環境下分娩。不過她亦坦言要付移民醫療費費用較高，對於「無病無痛」的人而言費用高昂。

港人Sharon（化名）數年前通過工作假期簽證（Tier 5）先到英國，其後在當地找到工作，轉為工作簽證（Tier 2），到明年一月已經可申請成為永久居民。她於2019年12月在國民保健署轄下的倫敦劉易舍區醫院（Lewisham Hospital）誕下第一胎。

Sharon表示，早在懷孕初期，已經可經網上登記到住所附近的醫院分娩，之後會收到通知信安排首次產檢，同時需提供證明有繳付移民醫療費（Immigration Health Surcharge，IHS），「有俾到嘅話，基本上所有嘢都係免費嘅」。

由懷孕到分娩 同一助產士跟進

她表示，當年生第一胎時年紀不算大，亦不屬高危產婦，一般會有超聲波等8次產前檢查，還有妊娠糖尿測試、「度頸皮」（產前唐氏綜合症篩查測試）等。她提到，由懷孕到分娩，醫院會安排同一位助產士跟進她，「咁佢就了解你嘅情況」。

Sharon稱讚當時協助她的助產士經驗豐富，「就咁摸你個肚，已經話俾你聽你個BB反轉咗啊，臨生之前，佢都有同我講你個BB嘅姿勢唔係咁好咁」。對方提供建議如何改善嬰兒姿勢，例如坐瑜伽球等動作。

Sharon談到在英國生小孩有不少選擇，甚至可在家中由助產士協助分娩。但若是高危產婦，或選擇採取無痛分娩，或者剖腹產子，則只能在普通產房分娩。另外，產婦亦可選擇水中分娩。

至於她自己，則選擇在分娩中心（Birth Centre）產子，而非在醫院普通產房分娩。她解釋，分娩中心提供一個更舒適的環境，設施包括雙人床和獨立洗手間，以及協助生育的儀器，可以有一人陪同分娩。她形容「好似一間小型嘅酒店咁」，而非在一個手術室分娩。但分娩中心僅提供笑氣和止痛針減輕痛楚。

談到產前過程，Sharon表示，當陣痛開始時並不會被安排立即入院，「反而係要你喺屋企度，至少到開口4厘米先接你入院嘅」。到入院後，助產士會鼓勵產婦嘗試以不同姿勢分娩，「我生小朋友嘅時候呢，佢就鼓勵我有嘢墊住我個身，背脊向天咁生嘅」。

Sharon表示，當地很着重母嬰肌膚接觸，「你可以即刻抱住BB，增加親密關係」。在分娩中心後可過夜一晚，助產士會替嬰兒換尿片，提供基本照顧。翌日再做普通檢查，如果無大問題就可以出院。

到孕婦生產後，助產士會在24小時內上門檢查母子狀況。因當地鼓勵餵母乳，所以助產士特別關心媽媽餵哺情況，亦會檢查嬰兒排便、磅重等。Sharon表示，助產士留意到嬰兒「比較黃」，懷疑有黃疸病，在分娩後翌日便再次返回醫院，及早診治黃疸。她讚賞這項做法，「佢哋都會體諒產婦可能啱啱生完仔，真係可能唔適合出去啦，咁我覺得佢哋都算係做得好好嘅」。

一般保險移英仍受保 但未必包分娩

以工作簽證方式留英的Sharon，申請簽證已繳交移民醫療費。但她坦言：「如果你無病無痛嘅話，我就覺得係貴嘅，但係如果你咁啱有咗小朋友嘅話呢，而佢哋咁嘅服務，咁我覺得同香港比就平好多啦。」

移民英國港人如入院分娩的費用，在香港購買保險會受保嗎？CFP認可財務策劃師林正宏表示，需視乎醫保種類︰普通醫療保險通常沒有地域限制，因此移民英國後仍可受保，但通常不包括分娩；至於高端醫療保險也有地域限制，只有部份會包。

林正宏解釋，醫保分普通醫療保險及高端醫療保險（不設賠償上限）︰普通醫療保險通常沒有地域限制，因此移民英國後仍可受保；高端醫療保險有地域限制，若保單的保障地點不包括英國，則移居英國後將不會獲得保障。不過，普通保險通常都不包分娩，只有部份高端醫療保險會包，但亦因為上述地區限制，所以在英國通常不會因分娩而獲得賠償。

至於在英國買保險的建議，林正宏指可考慮英國稅局認可的保單（Qualify Policy）。這些保單的最低年期通常為10年，投保人定期繳交固定的保費，例如每月或每年。而且在任何12個月期間為所有此類保單支付的保費必須低於每年3,600英鎊（約3.9萬港元）。認可保單收入通常無須繳稅。